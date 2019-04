Neuer Kindergarten in der Cité

Notwendig ist diese Einrichtung, da trotz mehrerer Maßnahmen im Raum Oos-Weststadt noch immer Kindertagesplätze fehlen. Der entsprechende Bauantrag wurde bereits eingereicht.

Diesem Vorhaben muss zunächst am heutigen Montag, 29. April, der Hauptausschuss zustimmen, ehe sich der Bauausschuss am 2. Mai und der Gemeinderat am 6. Mai damit befassen. Insgesamt rechnet die Verwaltung mit Kosten von rund 2,3 Millionen Euro. Es wird vorgeschlagen, den Neubau direkt über den städtischen Haushalt abzuwickeln, da Gelder für andere Projekte in diesem Jahr noch nicht vollständig gebraucht werden: Maßnahmen an der Hauptfeuerwache und am Waldorfkindergarten sind noch nicht so weit fortgeschritten, dass die kompletten Mittel benötigt werden. Der Gemeinderat soll daher noch in diesem Jahr eine außerplanmäßige Auszahlung von 940 000 Euro genehmigen.

Vorgesehen ist, dass der eingeschossige Neubau in Holzbauweise errichtet und die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Träger der Einrichtung wird. Diese betreibt auch schon den nur einige Hundert Meter entfernt liegenden deutsch-französischen Kindergarten Le Petit Prince in der Schwarzwaldstraße. In der neuen Campus-Kita sollen zwei Gruppen für Kinder über drei Jahren und eine Krippengruppe für Kinder unter drei Jahren eingerichtet werden.

Abschließend heißt es in den Sitzungsunterlagen, dass für die Kindertagesstätte ein Zuschuss im Rahmen des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020" beantragt wird. Man rechne mit einer Förderung in Höhe von rund 371 000 Euro.