Brotbackofen in Betrieb genommen

Stuttgart



Streit in der Koalition Stuttgart (bjhw) - CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart will die aktuelle Debatte über neue Möglichkeiten zur ÖPNV-Finanzierung beenden, bevor sie richtig begonnen hat. Er will keine neuen Abgaben, sondern vielmehr die Verdichtungsräume entlasten (Foto: dpa). » Weitersagen (bjhw) - CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart will die aktuelle Debatte über neue Möglichkeiten zur ÖPNV-Finanzierung beenden, bevor sie richtig begonnen hat. Er will keine neuen Abgaben, sondern vielmehr die Verdichtungsräume entlasten (Foto: dpa). » - Mehr