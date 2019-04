Aktive "Immergrün"-Gruppen

- "Immergrün" ist der treffende Name für jung gebliebene Senioren, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Unter dem Dach der evangelischen Stadtkirche, der Luthergemeinde Lichtental und der Paulusgemeinde Weststadt gründeten sich in Eigeninitiative neun sehr aktive Gruppierungen, die viele Interessensgebiete abdecken.

Als Pfarrerin Marlene Bender im Jahr 2012 an die evangelische Stadtkirche kam, wurde bereits in der Ausschreibung darüber informiert, dass die Hälfte der Gläubigen hier über 60 Jahre alt sei. Nach ihrer Überzeugung haben die meisten von ihnen ein aktives, selbstbestimmtes und verantwortungsbewusstes Leben geführt. "Diese Menschen möchten keine gemütlichen Kaffeenachmittage angeboten bekommen, sie haben selbst etwas zu bieten" zeigte sich die resolute Pfarrerin überzeugt. Und sie betrachtete es als ihr Anliegen, selbst "kirchenferne junge Alte" davon zu überzeugen, dass sich unter dem Dach der Kirchengemeinden durchaus Gemeinsamkeiten finden lassen.

So wurden auf ihre Initiative hin aus allen drei Pfarrgemeinden Menschen zwischen 62 und 72 Jahren angeschrieben, mit überwältigendem Erfolg. Rund 100 Personen und damit fast zehn Prozent davon kamen bereits zur Schnuppereinladung im April 2014, mittlerweile hat sich die Zahl sogar verdoppelt. Neun Interessensgemeinschaften haben sich inzwischen gegründet, die sich im Rahmen eines gut besuchten Festgottesdienstes in der Stadtkirche am Sonntag kurz vorstellten. Das übernahmen die "Trommler", die als maßgebliche Organisatoren innerhalb der Gruppen fungieren.

Da gibt es den philosophisch-theologisch-ökumenischen Gesprächskreis, der sich anhand ausgesuchter Texte mit Themen befasst wie der moralischen Dimension von Erinnern und Vergessen oder als nächstes der Organspende. Die Handarbeitsgruppe hat Freude am kreativen Austausch von Mustern und Techniken. Hier seien auch Männer willkommen angesichts der im Fluss befindlichen Geschlechterrollen, wurde verschmitzt angeregt. Zwei Wandergruppen für aktive Senioren oder jene, die es ein wenig gemütlicher angehen wollen, sind auf schön en Routen unterwegs und würden sich über weitere Teilnehmer freuen. Beim Literaturkreis gibt es dagegen derzeit sogar einen Aufnahmestopp, da die Faszination der gelesenen Bücher offenbar viele anspricht, für anschließende Gespräche die Zahl jedoch im Rahmen bleiben sollte. Kunst- und Kulturreisen sind ebenfalls sehr rege nachgefragt.

Ihre Kreativität bewies die Kochgruppe, die das gemeinsame Genießen nach dem Ausprobieren leckerer Rezepte zusammenschweißt, im Anschluss an den Festgottesdienst, als die Besucher erlesene Gaumenfreuden verkosten durften.

Das Streichensemble kommt aus Freude am Spielen zusammen und bot am Sonntag eine Premiere mit seinem Auftritt in der Öffentlichkeit, was sonst nicht auf der Agenda steht. Pfarrerin Marlene Bender, die für ihre unermüdliche Unterstützung sehr gelobt wurde, hat persönlich die Gruppe Kino und Glaube im Moviac übernommen. Ansonsten ist Treffpunkt für die meist einmal monatlich angebotenen Projekte im Dietrich-Bonhoeffer-Saal, da hier logistisch alles Notwendige vorhanden ist. Demnächst werden wieder nachrückende junge Senioren angeschrieben, vielleicht bilden sich dann ganz neue Interessengruppen.