Aumattstadion wird 110 000 Euro teurer

KSC rückt Aufstieg näher München (red) - Der Karlsruher SC (Foto: GES) hat in der 3. Fußball-Liga den nächsten großen Schritt in Richtung Aufstieg gemacht. Bei 1860 München setzte sich der KSC mit 2:0 durch und festigte mit 65 Punkten den zweiten Platz hinter dem bereits aufgestiegenen VfL Osnabrück.

KSC: Fast alle Spieler fit Karlsruhe (lsw) - Fußball-Drittligist Karlsruher SC kann gegen den TSV 1860 München am Samstag auf fast alle Spieler zurückgreifen. Mit Ausnahme von Ersatztorwart Sven Müller seien alle Profis für das Auswärtsspiel einsatzbereit, sagte Trainer Alois Schwartz am Donnerstag (Foto: dpa).

Stadt fordert Widerspruch Karlsruhe (win) - Oberbürgermeister Frank Mentrup hat den Karlsruher SC aufgefordert, bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) Widerspruch gegen die ergangene Auflage im Lizenzierungsverfahren einzulegen. Streitpunkt ist die Überdachung der provisorischen Südtribüne (Foto: dpa).