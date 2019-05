Neuer Dorfladen geht an den Start









Auf Hochtouren laufen derzeit die Umbau- und Einrichtungsarbeiten in dem Gebäude, damit am Montag pünktlich um 7 Uhr morgens der Leiberstunger Dorfladen seine Pforten am neuen Standort wieder öffnen kann. Wegen des Umzugs bleibt der Dorfladen morgen und am Sonntag, 4. und 5. Mai, geschlossen, heißt es in einer Mitteilung.

Nachdem bereits seit zwei Jahren bekannt war, dass der Leiberstunger Dorfladen nach dann zehn Jahren am alten Standort nicht weiter beheimatet sein wird, wurde nach entsprechenden Verhandlungen und Beratungen zwischen Dorfladengenossenschaft, Ortsverwaltung und Gemeinde Sinzheim eine Nutzung des alten Bürgersaales als neuer Dorfladen ermöglicht.

Eingebettet in ein neues Nutzungskonzept kann der alte Bürgersaal seinem multifunktionalen Charakter aus den Anfängen seines Bestehens nun wieder gerecht werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Künftig werden neben dem Dorfladen und der Ortsverwaltung Leiberstung auch verschiedene Vereine aus Leiberstung und Sinzheim in dem Gebäude ihre Heimstatt haben.

Mit viel ehrenamtlichem Engagement von Vereinsmitglieder und Bürgern, der Genossenschaft sowie des Ortschaftsrats und entsprechenden Maßnahmen und Investitionen der Gemeinde in den Standort konnte diese gemeinsame Nutzung ermöglicht werden, heißt es weiter. Auch die Dorfladengenossenschaft hat hierzu viel in Elektro-, Sanitär- und Sozialeinrichtungen des neuen Ladengeschäftes investiert. Neue Regale und Kühleinrichtungen, ein neues Ambiente und mehr Platz für die Warenpräsentation sowie eine kleine gemütliche Kaffeeecke zum Verweilen und für das kleine Schwätzchen unter Nachbarn zeichnen die Nahversorgungseinheit im Wendelinusdorf aus.

Geburtstagsfest





am 18. Mai



Durch eine nicht unwesentliche Förderung durch das europäische Strukturentwicklungsprogramm "Leader" konnte die Genossenschaft die enormen Investitionen in neue Gerätschaften und Einrichtungsgegenstände realisieren. Pünktlich zu ihrem zehnjährigen Bestehen beschenkt sich die Genossenschaft damit quasi selbst und lädt dazu ein, ab dem 6. Mai am neuen Standort das Ladengeschäft auch weiterhin für den täglichen Einkauf zu nutzen.

Am Samstag, 18. Mai, gibt es zum zehnjährigen Bestehen des Dorfladens ein Geburtstagsfest. Von 10 bis 14 Uhr wird in der Leiberstunger Dorfmitte beim Dorfladen mit Heißem vom Grill, Kühlem aus Fass und Keller sowie Kaffee und süßen Stückchen gefeiert. Gleichzeitig werden an diesem Tag die neuen Räumlichkeiten für die Vereine ihrer Bestimmung übergeben.