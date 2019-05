Imponierender Celloklang

Baden-Baden (kst) - Zum achten Mal seit 2012 formierten sich im Weinbrennersaal des Kurhauses auf Anregung des Sponsors und Cellisten Friedhelm Sommer etwa dreißig Cellisten zu einem wahrhaft imponierenden Klangkörper - ergänzt von drei Kontrabassisten. Für ein solches Orchester gibt es kaum Originalliteratur, die Arrangements stammten alle aus der Feder von Norbert Studnitzky, der auch das Dirigat übernahm. (kst) - Zum achten Mal seit 2012 formierten sich im Weinbrennersaal des Kurhauses auf Anregung des Sponsors und Cellisten Friedhelm Sommer etwa dreißig Cellisten zu einem wahrhaft imponierenden Klangkörper - ergänzt von drei Kontrabassisten. Für ein solches Orchester gibt es kaum Originalliteratur, die Arrangements stammten alle aus der Feder von Norbert Studnitzky, der auch das Dirigat übernahm. Das Programm wurde mit der Ouvertüre zur Oper "Carmen" von George Bizet eröffnet, ein betörender warmer Sound umgab die zahlreich erschienenen Zuhörer. Der zweite Satz aus Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 7, Allegretto, schloss sich in einer wirkungsvollen Bearbeitung für die dreißig Celli an. Die Moderation hatte Ullrich Schwarz, Stimmführer der zweiten Violoncelli und ehemaliger Teilnehmer an den Meisterkursen der Carl-Flesch-Akademie 1987, übernommen. Neben der etwas anderen Romanze aus Wolfgang Amadeus Mozarts "Eine kleine Nachtmusik" erklang von Jacques Offenbach "Les Larmes de Jaqueline" mit Arne-Christian Pelz, Solocellist der Deutschen Oper Berlin, als Solisten. Wie Pelz war auch der Cellist Daniel Hoffmann vom Konzerthausorchester Berlin extra für dieses Konzert aus Berlin angereist, aus Dankbarkeit hieß es, dass sie von Friedhelm Sommer seinerzeit als junge Cellisten gefördert und gesponsert wurden. Sehr anrührend wurde der zweite Teil des Konzertprogramms mit dem Adagio aus Giuseppe Verdis Requiem eingeleitet, kammermusikalisch von den beiden Berlinern und zwei weiteren Cellisten dargeboten. Es folgte die Ouvertüre zur Operette "Dichter und Bauer" von Franz von Suppé. Auch zwei junge Musiker aus Baden-Baden bekamen die Chance, mit dem großen Cello-Orchester zu konzertieren. Gloria Wagner (Violine) interpretierte sehr sicher den Solopart der Tarantella op. 15 von Gustav Ellerton, und ihr Bruder Arrius Wagner dirigierte korre kt wie auch die sich anschließende Aria di Chiesa von Alessandro Stradella. Mit einem Tango von Jacob Gade und den Variationen über das schöne Lied "Der Mai ist gekommen" vom Dirigenten Norbert Studnitzky endete das besondere Konzert am 1. Mai noch lange nicht, noch drei schöne Zugaben ertrotzte sich der begeisterte Applaus des Publikums.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Musik unterm Adventskranz Baden-Baden (kst) - Das Vokalensemble Lucida Vallis, der Knabenchor Hösel, Solisten und das Kammerorchester der Stiftskirche gaben unter der Leitung von Uwe Serr ein Konzert. Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach wurde in der Stiftskirche aufgeführt (Foto: Streich). » Weitersagen (kst) - Das Vokalensemble Lucida Vallis, der Knabenchor Hösel, Solisten und das Kammerorchester der Stiftskirche gaben unter der Leitung von Uwe Serr ein Konzert. Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach wurde in der Stiftskirche aufgeführt (Foto: Streich). » - Mehr