Pfarrkirche in Oos erstrahlt in neuem Licht

Elchesheim

Elchesheim

Spiegelhalder verpflichtet Elchesheim (as) - Für alle ein offenes Ohr zu haben, das versprach Bürgermeister Rolf Spiegelhalder (Foto: fuv) bei der Verpflichtung für seine zweite Amtszeit. Er wolle auch mit seinen Nichtwählern ins konstruktive Gespräch kommen, betonte er mit Blick auf das Wahlergebnis.

Freiburg

Freiburg

Pfarrgemeinderäte online wählen Freiburg (lsw) - Katholiken in der Erzdiözese Freiburg können ihre Pfarrgemeinderäte vom kommenden Jahr an erstmals online wählen. Freiburg führe als erste Diözese in Deutschland die digitale Stimmabgabe ein, teilte die Kirche am Dienstag mit (Symbolfoto: dpa).

Bühl / Ottersweier

Bühl / Ottersweier

A5-Hinweis auf Maria Linden Bühl/Ottersweier (red) - Der mittelbadische Landtagsabgeordnete Tobias Wald (CDU) möchte die Wallfahrtskirche Maria Linden in Ottersweier stärker in den Fokus rücken und fordert ein sogenanntes touristisches Hinweisschild an der Autobahnanschlussstelle Bühl (Foto: ma).

Malsch

Malsch

Ausstellung zum 175. Geburtstag Malsch (yd) - Die neueste Ausstellung der Heimatfreunde Malsch, die am Montag, 17. Mai, 19 Uhr, im Rathaus eröffnet wird, befasst sich mit dem 175. Geburtstag des Malscher Bahnhofs, der am 1. Mai 1844 in Betrieb genommen wurde. Auch ein neues Themenheft wird aufgelegt (Foto: pr).