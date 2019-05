Badekultur statt Garagen-Optik



Baden-Baden (sre) - Ein Großprojekt schwebt der Baden-Badener Verwaltung im Bäderviertel vor: Der Römerplatz vor dem Friedrichsbad soll etwas von seinem historischen Charme zurückerhalten. Die Pläne präsentierte Bürgermeister Alexander Ulig gestern Abend im Bauausschuss. Seit zwei Jahren beschäftige sich die Verwaltung mit dem Bereich, berichtete er. Auslöser sei ein entsprechender Antrag von Stadtrat Werner Schmoll (SPD) gewesen. Das Problem: Derzeit ist der Platz vor dem Friedrichsbad geprägt durch eine Betonkonstruktion, die auch den Blick auf das historische Bad behindert. Der nach vorne zum Teil offene Überbau der Tiefgarage birgt unter anderem auch oberirdische Parkplätze für die Klosterschule vom Heiligen Grab und im hinteren Bereich die Römischen Badruinen. Wer zu diesen gelangen will, muss den Garagen-Flair in Kauf nehmen und mehrere Meter unter dem Beton-Vordach im Halbdunkel nach hinten laufen. Das Bauwerk sei seinerzeit mit einer Brutalität zwischen die historischen Bauten gesetzt worden, "die ihresgleichen sucht", meinte Uhlig mit Verweis auf die starre Betonkante. Er zeigte auch historische Ansichten des Bereichs. Damals war der "Römerplatz" tatsächlich noch ein Platz und nicht wie heute eine schmale Straße, begrenzt durch eine Garage. Und es gab eine Treppe, die passend zur Symmetrie des Friedrichsbads direkt zu dessen Eingang führte. Ein wenig von diesem alten Charme will man nun wieder herstellen. Nach der Idee zweier Architekturbüros soll ein Stück des Beton-Vorbaus weichen und Platz machen für eine neue zentrale Treppenanlage, die wieder direkt auf das Bad zuführt (statt der momentan seitlich gelegenen Treppe). Die Parkplätze der Klosterschule an der Stelle sollen verschwinden. Dafür würde der Straßenraum größer, die darüberliegende starre Betonkante aufgebrochen. Gespräche mit der Schule habe man bereits geführt, sagte Uhlig. Durch den gewonnenen Raum könnte auf der Ebene der Badruinen das Thema "Badekultur in Baden-Baden" als Dauerausstellung in den Fokus gerückt werden, nannte Uhlig eine weitere Idee. Dies könne ein zusätzlicher Mosaikstein im Bereich Welterbe werden. Die römischen Badruinen selbst würden "erlebbarer", weil sie durch die Verkürzung des Beton-Vordachs näher an den öffentlichen Raum herangeführt würden. Auch weiter in Richtung der Einmündung der Gernsbacher Straße soll die Betonterrasse so verkürzt werden, dass sie nicht mehr nach vorn in den Straßenraum ragt. Außerdem ist angedacht, dort mit einer weiteren Treppe für Durchlässigkeit nach oben zu sorgen. Wenn man diese Umgestaltung angehe, müsse natürlich auch der Straßenraum davor saniert werden, machte Uhlig die Tragweite des Projekts deutlich. Das Thema sei insgesamt aber komplex und es seien viele Akteure beteiligt. Es liefen bereits Gespräche mit dem Land Baden-Württemberg, der Bäder- und Kurverwaltung sowie der Carasana GmbH als Betreiber der Bäder. Welche Kosten entstehen und wie diese zwischen Stadt, Land und BKV verteilt werden, sei noch "Zukunftsmusik", sagte Uhlig auf Nachfrage. Im nächsten städtischen Haushalt solle erst einmal Geld eingestellt werden, um etwas detaillierter planen zu können. Diese Planung sei dann auch Grundlage der Entscheidung, ob und wie die Umgestaltung angegangen werde.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben