Jürgen Ramin gibt seit 50 Jahren den Ton an

Ottersweier

Aspichhof eröffnet Hub-Café neu Ottersweier (jo) - "Die Hub öffnet sich weiter", sagt Ewald Glaser, Geschäftsführer des Aspichhofs. Am 2. Juni geht im Weinbrennerbau das neue "Café am Park" in Betrieb. Das Café mit Außenbewirtung grenzt direkt an den idyllischen Park. Umziehen wird auch die Bäckerei (Foto: jo).

Rastatt

35 Poller für obere Kaiserstraße Rastatt (ema) - Das wilde Parken in der oberen Kaiser straße wird noch einige Wochen andauern. Die Stadtverwaltung hat jetzt ihre Pläne präsentiert, wie man das Chaos dank 35 Pollern in den Griff kriegen will. Doch die Lieferzeit liegt bei acht bis zehn Wochen (Foto: ema).

Ottersweier

Stationärer Blitzer als letztes Mittel Ottersweier (mig) - Ist ein stationärer Blitzer die Lösung, damit am Ortseingang von Unzhurst von Achern her langsamer gefahren wird? In seiner Sitzung am Montag kam der Gemeinderat mit der Verwaltung zu dem Schluss, dass sich die Situation baulich nicht verbessern lasse (Foto: mig).

Elchesheim

Spiegelhalder verpflichtet Elchesheim (as) - Für alle ein offenes Ohr zu haben, das versprach Bürgermeister Rolf Spiegelhalder (Foto: fuv) bei der Verpflichtung für seine zweite Amtszeit. Er wolle auch mit seinen Nichtwählern ins konstruktive Gespräch kommen, betonte er mit Blick auf das Wahlergebnis.