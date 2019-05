Statt Ausstellung Streuobsttag-Organisation

Auf zwei Haflingerpferden konnten die Kinder reiten oder an einer offenen Feuerstelle Stockbrot backen. Für die Erwachsenen gab es vor der Sandklemmshütte Kaffee und Kuchen.

Im Mittelpunkt der Vereinsarbeit stand die Ausstellung "Gartenvielfalt" in der Fremersberghalle, bei der 210 Sorten Obst, Gemüse und Kräuter zu bestaunen waren, darunter auch sehenswerte Raritäten. Ein Wettbewerb um den schwersten Kürbis und eine Oldtimerschau mit landwirtschaftlichen Geräten trugen ebenso zum Erfolg bei, wie Kopf berichtete.

Der Vorsitzende des Vereins, Gabriel Zoller, führte im Winter einen Schnittkurs an Beerenstr äuchern mit 40 Teilnehmern durch und einen weiteren Schnittkurs an Obstbäumen, der ebenfalls gut besucht war. Vor kurzem waren Kinder zum Ostereiersuchen auf das Gartengelände eingeladen, auf dem sie auch lebende "Osterhasen" streicheln konnten. Mit den Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung und dem durch einen Unfall beschädigten Zaun am Lehrgarten hatte sich der Vorstand auch beschäftigen müssen.

Die Vereinskasse hatten Ulrike Lamprecht und Klaus Schickinger geprüft. Sie bescheinigtem dem ausgeschiedenen Kassierer Hubert Braun eine einwandfreie Kassenführung. Gebhard Huck beantragte die Entlastung der Vorstandschaft. Neuer Kassierer ist Hubert Vogel, Andreas Pflüger wurde als stellvertretender Vorsitzender und Hubert Kopf als Schriftführer bei den Wahlen einstimmig bestätigt.

Statt der üblichen Jahresausstellung organisiert der Verein in diesem Jahr am 15. September den Streuobsttag des Landkreises Rastatt, informierte Gabriel Zoller die Mitglieder. Die Tagesfahrt führt zu einer Manufaktur bei Göppingen, die unter anderem Sekt aus Birnen und alten Apfelsorten herstellt. Außerdem wird das Geburtshaus von Gottlieb Daimler besucht. Der Vorschlag von Albert Zoller, sich den Sommer über immer jeden Monat am zweiten Freitagnachmittag in der Sandklemmshütte im Lehrgarten zusammenzusetzen, um Erfahrungen auszutauschen, kam sehr gut an.

Die begeisterte Imkerin Mechthilde Grießhaber informierte die Versammlungsteilnehmer über ihre Arbeit mit ihren Bienenvölkern. Den Sommer über opfern sich die Jungbienen für die Brutpflege. Die Bestäubung der Blüten sei wirtschaftlich gesehen zehn Mal mehr wert als die Honigproduktion. Die Behandlung der Völker gegen die Milben, das kommende Problem mit der asiatischen Hornisse, das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln und die Borkenkäferinvasion seien schwierige Aufgaben, die zu bewältigen seien, so die Imkerin abschließend. Gabriel Zoller appellierte an die Mitglieder, im Sommer hoch in den Bäumen nach Hornissennestern Ausschau zu schauen und diese zu melden, damit sie von einem Fachmann begutachtet werden können.