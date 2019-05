'Gesundheit durch Bewegung'

Gernsbach

Neun aufregende Tage in New York Gernsbach (vgk) - Noch immer zeigen sich die elf Schüler der Handelslehranstalt (HLA) Gernsbach von ihrem Trip nach New York restlos begeistert. Eine arbeitsintensive Zeit sowie neun aufregende und spannende Tage unter dem Gesichtspunkt Nachhaltigkeit liegen hinter ihnen (Foto: HLA).

Bühl

Farbe bekennen für die Demokratie Bühl (jo) - Es könnte das ungewöhnlichste Comeback im Gemeinderat werden: Bettina Tietze-Ullmann bewirbt sich um ein Mandat auf der SPD-Liste. Zehn Jahre sind vergangenen seit ihrem Ausstieg. Mit ihrer Kandidatur will sie Farbe für die Demokratie bekennen (Foto: jo).