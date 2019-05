Kein Busverkehr auf neuer Oosbrücke

Ettlingen



Schäfer in Teheran entlassen Ettlingen (red) - Der frühere KSC Trainer Winfried Schäfer ist nicht mehr beim iranischen Fußball-Club Esteghlal Teheran beschäftigt. Der Club bestätigte am Montag Berichte über eine Trennung. Schäfer hat noch einen Vertrag bis 2020 bei dem iranischen Club (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Der frühere KSC Trainer Winfried Schäfer ist nicht mehr beim iranischen Fußball-Club Esteghlal Teheran beschäftigt. Der Club bestätigte am Montag Berichte über eine Trennung. Schäfer hat noch einen Vertrag bis 2020 bei dem iranischen Club (Foto: dpa). » - Mehr