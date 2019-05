Angebotsdefizit in der stationären Pflege

Aus diesem Anlass hat sich die Sozialverwaltung der Kurstadt auf die Fahnen geschrieben, entsprechend zu reagieren.

Anzahl demenziell





Erkrankter steigt



In Baden-Württemberg wird die Zahl der Senioren zwischen 2015 und 2035 um rund 25 Prozent steigen, das geht aus den Sitzungsunterlagen hervor. Im Gegenzug dazu werden die Personen im erwerbsfähigen Alter weniger. 2017 lebten 55 517 Menschen in Baden-Baden, 14 659 davon galten als Senioren, waren also älter als 65 Jahre. Dies entspricht einem Anteil von rund 26 Prozent. Damit liegt Baden-Baden deutlich über dem Landesdurchschnitt (20 Prozent). Die exakten Zahlen des Folgejahres liegen noch nicht vor.

Im Jahr 2035 wird an der Oos mit 17 863 Senioren gerechnet. Dies liegt laut Verwaltung unter anderem daran, dass die sogenannte Babyboomer-Generation (geboren zwischen 1946 und 1964) ins pflegebedürftige Alter kommt.

Daraus resultiert, dass sowohl der Pflegebedarf als auch Demenzerkrankungen zunehmen. Die Sozialverwaltung rechnet mit 2 796 Pflegebedürftigen (Personen mit Pflegegrad, ohne Pflegestufe 0) im Jahr 2030, 2015 waren es noch 2 038. Je nachdem, ob man Zahlen der europäischen Alzheimer-Gesellschaft zugrunde legt oder Abrechnungsdaten der gesetzlichen Krankenversicherung, erhält man unterschiedliche Prognosen hinsichtlich der demenziell Erkrankten. Im ersten Fall wird mit 1 844 Betroffenen (2016: 1 472), im zweiten Fall mit 1 463 (2016: 927) im Jahr 2035 gerechnet.

Schon jetzt gibt es ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Bedarf stationärer Pflegeplätze an der Oos. Momentan stehen in Baden-Baden 722 solcher Plätze zur Verfügung, schreibt die Verwaltung. Schon jetzt sind das 120 zu wenig - und die Lücke wird größer: "Gemittelt über alle Varianten der Vorausberechnung fehlen im Jahr 2030 knapp 260 stationäre Pflegeplätze (Versorgungslücke)." Rechnerisch kann diese Diskrepanz aufgrund der Landesheimbauverordnung (nur noch Einzel- und keine Doppelzimmer) noch steigen. Ziel der Verwaltung sei es, "wohnortnahe Versorgung mit stationären Pflegeangeboten" zu gewährleisten - angelehnt an den "häufig artikulierten Wunsch der Betroffenen". Zu aktuellen Entwicklungen (Heimschließungen, Pflegeplatzzahlen, Pflegekonzepte und mehr) steht die Stadt in regelmäßigem Austausch mit den Pflegeeinrichtungen.

Bei der Versorgung für an Demenz Erkrankte und zur Entlastung der pflegenden Angehörigen greift seit einigen Jahren die Demenzkampagne des Pflegestützpunkts Baden-Baden. Des Weiteren will die Verwaltung die kommunale Förderung diverser Unterstützungsangebote aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) ab 2020 etablieren und eine gerontopsychiatrische Fachberatung beim Sozialpsychiatrischen Dienst einführen.

In der ambulanten Pflege möchte die Stadt den Pflegestützpunkt ausbauen. Zudem gibt es eine ehrenamtliche Wohnberatung und ein "Case Management", bei dem mehrere Partner und Abteilungen zusammenarbeiten.

Bestrebt ist man unter anderem, einen Runden Tisch "Leben im Alter" einzurichten mit dem Ziel, die Themen "Pflege und altersgerechtes Wohnen und Versorgung" zu Querschnittsthemen der Verwaltung und der Stadtentwicklung zu machen. Zudem wird an der Kommunalen Gesundheitskonferenz im Stadtkreis Baden-Baden/Landkreis Rastatt mitgearbeitet und am Bundesprojekt "Mehr Wohlbefinden und Lebensqualität im Alter" teilgenommen.