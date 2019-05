Frühjahrsmarkt hat Glück mit dem Wetter

Noch tags zuvor eröffnete der stellvertretende Bürgermeister Gabriel Schlindwein zusammen mit Nadja Ernst von der Gemeinschaft der Sinzheimer Fachbetriebe (Gefa) den Frühjahrsmarkt mit Blick auf das nasskalte Wetter mit den Worten: "Lassen Sie uns das Beste daraus machen." Zwar wirbelte am Sonntag der Wind das eine oder andere Kleidungsstück von den etlichen Händlern, die beim Markt vertreten waren, schon mal umher, aber die Besucher nahmen sich Zeit, das Warenangebot zu begutachten.

"Die Besucher sind heute in Kauflust", meinte ein Aussteller, der zig Taschen in seinem Angebot führte. "Beim Frühjahrsmarkt bekomme ich Artikel, die ich sonst über das Jahr nirgendwo kaufen kann", meinte eine Besucherin, die sich an einem Stand, wo eine große Auswahl an dekorativen und abwaschbaren Tischdecken ausgelegt war, beraten ließ. Unterhaltungswert hatte ein Verkäufer, der eine Küchenraspel den Passanten präsentierte und dabei genauso schnell redete, wie er das Gemüse schnippelte. Ansonsten gehörten Stände mit Gewürzen, Mützen, Lederutensilien, Taschen, Besen und Bürsten bis hin zu gebrannten Mandeln und Dekorationsartikeln zum festen Warenangebot beim Frühjahrsmarkt.

Einige Händler wie etwa an den Gewürzständen konnten sich auch auf ihre Stammkundschaft verlassen. "Unsere Kunden kommen immer, ob es regnet oder die Sonne scheint", meinte eine Händlerin aus dem südlichen Ortenaukreis. Meist gab es auch an den Ständen der Kleiderhändler ein persönliches Beratungsgespräch, bevor die Kunden ihre Entscheidung zum Kauf trafen.

Parallel zum Marktgeschehen hatten die örtlichen Geschäfte geöffnet. Die Feuerwehr nutzte den Frühjahrsmarkt, um ihre Geräte zur Schau zu stellen und löschte dabei einen inszenierten Brand in einem Auto. Zudem lud die örtliche Musikschule Kölmel zu einem Tag der offenen Tür ein. Gespannt wurden die Ordensschwestern, die ehemals in Schwesternwohnheim beheimatet waren, bei einer Stippvisite in der Stabsgemeinde von etlichen Besuchern erwartet.

Der Vergnügungspark mit mehreren Fahrgeschäften rundete den sonntäglichen Familienausflug vor allem für die Kinder ab. Für abwechslungsreiche Speisen sorgten die Vereine in den Zelten auf dem Marktplatz.

Am Samstag präsentierte sich in den frühen Abendstunden der Gesangsnachwuchs des Männergesangvereins "Sängerlust" Kartung zusammen mit den beiden Schulchören aus Kartung und Leiberstung.