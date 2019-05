Wechsel an der Spitze

(red) - Generationenwechsel beim Verein "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude": Mi vielen Worten des Danks wurde die bisherige erste Vorsitzende Yvonne Hambruch-Piesker in den "Ruhestand" verabschiedet. Sie bleibt der Aktion zwar auch im 62. Jahr ihres Bestehens treu, hat aber die Führung dieser Charity-Arbeit nun vollkommen in die Hände ihrer Tochter, Xenia Richters, gelegt.

Als Mitverlegerin und Schirmherrin hat Yvonne Hambruch-Piesker seit Beginn der Sozialaktion im Jahr 1958 unzählige ehrenamtliche Stunden und Tage investiert, um es Baden-Badenern, die unverschuldet in prekären Verhältnissen leben, etwas leichter zu machen - zumindest zur Weihnachtszeit, wenn so viele Wünsche anstehen. Anfangs noch ganz allein, in Koordination mit dem Sozialamt, hat sie sogar Päckchen mit Sachspenden gepackt und teilweise selbst ausgeliefert. Schon früh, so erinnert sich Xenia Richters, war sie selbst als jugendliche Helferin dabei und freut sich daher, diese Tradition innerhalb der Familie zu verankern.

Heute arbeitet "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" weit größer vernetzt: Gemeinsam mit den karitativen Verbänden der Stadt werden jährlich in der Adventszeit Spenden von bis zu 170 000 Euro an Einzelpersonen und Familien verteilt. In den vergangenen 15 Jahren kamen rund 1,6 Millionen Euro zusammen und wurden weitergegeben. Direkt, von Mensch zu Mensch und so unbürokratisch wie es nur geht. "Genau so soll es bleiben, und wir wollen uns weiter steigern", hat sich die neue Vorsitzende des Vereins vorgenommen.

Das wird von Jahr zu Jahr nicht unbedingt leichter, da Armut in der Kurstadt weder gern gesehen noch unbedingt erkannt wird - und genau da liegt die Herausforderung, aber auch die Befriedigung dieser Vereinsarbeit. Die Lokalredaktionen unterstützen die Aktion voller Engagement.