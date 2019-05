Sara und Lara tanzen zur Weltmeisterschaft

Von Sarah Gallenberger



Baden-Baden - In der Mitte des Studios "Edi's Dance" stehen zwei Mädchen, gekleidet in funkelnde Kostüme. Mit dem ersten Ton, der aus den Lautsprecher dringt, beginnen sie vor ihrer Trainerin und anderen Tänzerinnen ihre Choreografie zu präsentieren, mit der sie sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben. - In der Mitte des Studios "Edi's Dance" stehen zwei Mädchen, gekleidet in funkelnde Kostüme. Mit dem ersten Ton, der aus den Lautsprecher dringt, beginnen sie vor ihrer Trainerin und anderen Tänzerinnen ihre Choreografie zu präsentieren, mit der sie sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben. Sara Meermann tanzt seit ihrem fünften Lebensjahr, Jazz ist ihre Leidenschaft. Genauso wie Lara Gavran, Tänzerin seit fünfeinhalb Jahren, hat sie damit in der Tanzschule Edi's Dance in Baden-Baden begonnen. Die beiden verbringen dort den Großteil ihrer Freizeit. Jeden Dienstag und Freitag - "und am Wochenende mit Mama und Papa", lacht Steffen Meermann, Vater von Sara. Unter der Kategorie "Jazz-Show" ertanzten die beiden sich den dritten Platz beim Deutschen Ballettwettbewerb in Fürstenfeldbruck und damit das Ticket zur Weltmeisterschaft des "Dance World Cup" in Portugal. Tanzpädagogin Mary Ann Bohnhof trainierte seit vergangenen September mit Sara und Lara das selbst choreografierte Jazz-Duett "Wonderland". Das Talent der zwei Achtjährigen sei sehr groß, betont Bohnhof, aber "mit so einem Erfolg" habe keiner gerechnet. Für das Studio Edi's Dance war das Duo ein Pilotprojekt. "Bisher traten immer Gruppen beim Wettkampf an. Sara und Lara sind dieses Jahr unser erstes Duett in dieser Altersklasse", erklärt Edwine Stiegler, Besitzerin des Studios. Dies sei nicht zuletzt der vollkommenen Hingabe der zwei Jungtalente geschuldet. Neben Körperspannung und sauberen Bewegungen überzeugten die beiden mit Ausstrahlung und Emotion. "Der volle Saal, vorne diese riesige Bühne, und dann sind da diese zwei pinken Punkte und tanzen, als hätten sie nie etwas anderes gemacht", erzählt Marietta Gavran, Mutter von Lara. Das Gefühl bei der Siegerehrung sei "wie ein Sechser im Lotto gewesen" und habe sie sprachlos und stolz werden lassen. Denn obwohl die Konkurrenz groß und die Halle voll war, ließen sich die beiden Mädchen bei ihrem ersten Wettbewerb nicht aus der Ruhe bringen. "Natürlich waren wir aufgeregt. Aber wenn die Musik beginnt, vergisst man das", sagt Lara. Beide sind sich einig: "Wir haben den Tanz einfach in unser Herz geschlossen!" Die Weltmeisterschaft in Portugal findet vom 28. Juni bis 6. Juli statt.

