Unfälle verursacht - und dann abkassiert?

Rastatt

Weniger Unfälle in Rastatt Rastatt (ema) - Mit 1 864 Verkehrsunfällen hatte es die Polizei im vergangenen Jahr in Rastatt zu tun gehabt - das sind 2,8 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Vier Menschen starben auf der Straße. In 35 Fällen waren Fußgänger verwickelt - 40 Prozent mehr als 2017 (Foto: dpa).

Gaggenau

Weniger Unfälle - mehr Tote Gaggenau (uj) - Einen leichten Rückgang der Gesamtunfälle auf 1 392 meldet das Polizeirevier Gaggenau für das vergangene Jahr. Die schlechte Nachricht: Es gab mehr verunglückte Personen bei Unfällen (285). Auch die Zahl der Verkehrstoten ist auf sieben gestiegen (Foto: av/Margull).

Karlsruhe

Straßenbahnfahrer nur selten schuld Karlsruhe (dpa) - 56 Menschen kamen im vergangenen Jahr bei Straßenbahnunfällen in Karlsruhe zu Schaden, vier Menschen starben sogar. Doch die Straßenbahnfahrer sind nur in den wenigsten Fällen die Unfallverursacher, hat ein Verkehrsexperte des KIT ermittelt (Foto: dpa).

Karlsruhe

Viele tödliche Tram-Unfälle Karlsruhe (lsw) - In den fünf größten Städten Baden-Württembergs sind 2018 insgesamt sieben Menschen bei Straßenbahnunfällen gestorben. Verglichen mit den vergangenen fünf Jahren ist das ein Höchstwert. Die meisten Todesopfer gab es in Karlsruhe. Die Gründe sind vielschichtig (Foto: Dpa).