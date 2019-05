"Die Kinder gehören in die Stadt" Von Sarah Gallenberger



Baden-Baden - Etwa 35 Vereine und Einrichtungen warten kommenden Samstag, 11. Mai, ab 13 Uhr auf der Kurhauswiese auf spielfreudige Kinder und ihre Familien. Für den "Kunterbunten Kinderspaß" hat die Bürgerstiftung Baden-Baden auch dieses Jahr wieder viele Programmpunkte geplant.







Seit 2004 findet am Samstag vor dem Muttertag der mit Attraktionen ausgestattete und durch viele Akteure ausgetüftelte "Kunterbunte Kinderspaß" statt, der ganz den kleinen Bürgern der Kurstadt gehören soll. Gemeinsam mit Familienmitgliedern darf auf der Wiese vor dem Kurhaus von 13 bis 17 Uhr gebastelt, gesportelt und gelacht werden. Da können dann der große Kletterfelsen erklommen, Malbücher verziert, Puppen bemalt oder Croquet gespielt werden - das Programm ist breit gefächert und bietet zahlreiche Möglichkeiten für einen ausgelassenen Familientag. "Die Kinder gehören in die Stadt", meint Andreas Büchler, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Baden-Baden. Der Aktionstag habe das Ziel, "mittendrin statt außen vor" allen Besuchern gemeinschaftlich Freude zu bereiten. "Dazu gehören selbstverständlich auch die Kinder mit Handicap", so Büchler. Unterstützen sollen dabei die "Bananenflanken-Kicker", die dieses Jahr das erste Mal mit im Boot sind und mit den Kindern mit geistiger Beeinträchtigung regelmäßig und unter fachlicher Anleitung trainieren. Speziell am Samstag soll dann gemeinsam Fußball gespielt werden. Der Lions-Club Baden-Baden-Hohenbaden ist seit mittlerweile vier Jahren in die Organisation des "Kunterbunten Kinderspaßes" involviert. Neben vielen Planungen, die oft nur im Hintergrund stattfänden, biete diese Veranstaltung eine perfekte Gelegenheit, aktiv mit den Besuchern Zeit zu verbringen und in Kontakt zu treten, meint Monika Precechtel, Präsidentin der gemeinnützigen Einrichtung. Auch Eva Kramer, welche seit vielen Jahren einige Projekte des Lions-Clubs betreut, sieht in dem Anlass viel Potenzial. "An diesem Tag ist es egal, woher die Beteiligten kommen. Es geht darum, dass alle gemeinsam Spaß haben", meint Kramer. Neben den zahlreichen Aktivitäten ist mit Bratwurst, Eis, Croissants und Getränken auch für die Verpflegung gesorgt. Außerdem wird es auch in diesem Jahr wieder ein Gewinnspiel geben - jedes der Kinder bekommt zu Beginn eine Laufkarte mit acht Feldern, die bei den jeweiligen Ständen nach gemeinsamer Aktivität befüllt werden. Ist diese voll, gibt's einen Luftballon mit Karte, der im Anschluss losgelassen wird. Derjenige, dessen Ballon am weitesten fliegt, bekommt nach der Auslosung im Sommer einen Gewinn. Und passend zum Muttertag kann am Samstag mit selbst gemachtem Badesalz oder Perlenketten ein ganz persönliches Geschenk für die Mama gebastelt werden.

