Rund 100 Kutschen im Wettbewerb Von Anne-Rose Gangl



Sinzheim - Menschen, die gerne mit Pferden arbeiten oder ihre Freizeit verbringen, sind meistens naturverbunden und robust. Am Samstag jedoch wurde den rund 100 Kutschenfahrern, die zum traditionellen "Fahrturnier" des Reit- und Fahrvereins St. Wendelin Sinzheim gekommen sind, einiges an Kraft abverlangt. Der Grund: Es regnete bei nur wenigen Grad über Null. Die Ausdauer der Teilnehmer wurde allerdings am Sonntag mit Sonnenschein belohnt.







"Alle, die sich angemeldet hatten, waren auch da, nur einige wenige sind am Samstagmittag nach der Dressur abgereist", sagte Norbert Beyrle, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins St. Wendelin, am Veranstaltungsort im Ortsteil Leiberstung. Man sei trotz allem sehr zufrieden, denn auch der Boden habe seine gute Qualität behalten, so Beyrle. Gut angenommen wurde der bereits seit drei Jahren angebotene Hindernisfahrwettbewerb, zu dem sich alle Fahrer mit ihren Pferden melden können, die noch keine Lizenz haben. Jeder, der Pferd und Kutsche hat und gerne einen Hindernisparcours absolvieren möchte, kann hier teilnehmen. Beyrle hofft, dass im nächsten Jahr noch mehr Interessenten kommen. Seit fast 30 Jahren lädt der Reit- und Fahrverein St. Wendelin zu diesem "Fahrturnier" ein, das sich schon lange in der Welt der Kutschfahrer einen Namen gemacht hat, im Sportbund organisiert ist und Dressur sowie Hindernisfahren in den Leistungsklassen Anfänger und Fortgeschrittene anbietet. Die Teilnehmer kamen mit weit über 100 Pferden aus ganz Baden-Württemberg und auch aus der Pfalz und übernachteten teilweise vor Ort im "Fahrerlager". Wie sehr das Kutschfahren zwischenzeitlich Jung und Alt begeistert, zeigte das Alter der Teilnehmer. Die jüngste Teilnehmerin war die 13-jährige Lilly Ruf aus Oberweier bei Friesenheim mit ihrem Beifahrer Alfred Hürster und ihren beiden Welsh-B-Ponys Marco und Calimero. "Ich reite auch, aber das Kutschfahren finde ich einfach toll", erzählte das Mädchen, das jeden Tag mit Pferd und Kutsche mindestens eine Stunde trainiert. Rund 40 Mitglieder und Freunde des Reit- und Fahrvereins St. Wendelin kümmerten sich um die Gäste, wobei es insbesondere im Büro der Turnierleitung, besetzt mit Karin Saar und Jonas Lemcke, lebhaft zuging. Wertungsrichter waren Rolf Saar, Dominik Stadler und Annette Heger. In der Dressur-Klasse A Einspänner errang Carolin Wörz (RC 77 Kippenheim) den ersten Platz, gefolgt von Jessica Stadelmann (PSV Hohe Eichen) und Dominik Hamm (RFV Ottenheim). In der Dressur-Klasse A Zweispänner gewann Nina Smeets (RFV Limbach), auf den zweiten Platz folgte Klaus Haag (PF Meißenheim), Dritte wurde Jennifer Wirbser (Fürstenberg FF Donaueschingen). In der Dressur-Klasse M Einspänner siegte Jonas Kleinmann (RFV Legelshurst), gefolgt von Patrick Harrer (Pforzheimer Reiterverein) und Martin Reinhard (VRG Südwestpfalz). Im Hindernisfahren der Einspänner Klasse A gewann ebenfalls Carolin Wörz vom RC 77 Kippenheim, gefolgt von Bianca Röhm (RFV Trochtelfingen) und Uwe Schäfer (RV Pulvermühle Dußlingen). Im Hindernisfahren der Einspänner Klasse M erreichte Martin Reinhard (VRG Südwestpfalz) den ersten Platz, Zweiter wurde Edwin Burger (RFV Fautenbach), Dritter Jonas Kleinmann (RFV Legelshurst). Im Hindernisfahren der Zweispänner-Klasse A siegte Anja Greiner (RFV Ehningen), gefolgt von Jennifer Wirbser (Fürstenberg Donaueschingen) und Klaus Haag (RV Meißenheim). In der Dressur-Fahr-WB für Einspänner kam Svenja Krämer (Reit- und Fahrverein Griesheim) auf den ersten Platz, Zweite wurde Marie Reinhard (VRG Südwestpfalz), Dritte Samira Andrasic (RRFV Meißenheim), die auch im Hindernis-Fahr-WB der Einspänner siegte. Hier kam Svenja Krämer auf den zweiten und Marie Reinhard auf den dritten Platz. Im Dressur-Fahr-WB für Zweispänner siegte Marie Reinhard, gefolgt von Johanna Vetter (LRFV Weil der Stadt) und Lea Sperlich (RV Schwaigern). Die Hindernis-Fahr-WB der Zweispänner gewann Julia Sandrin (RV Schwaigern) vor Marie Reinhard und Johanna Vetter.

