Auf geht′s wieder zum Weinwandertag

Auf dem etwa acht Kilometer langen Rundweg durch die Weinberge von Neuweier mit fantastischen Ausblicken in die Rheinebene, führt die Strecke an fünf Stationen vorbei. An denen können die Weine des Baden-Badener Weinhauses am Mauerberg und der Neuweierer Weingüter Basler, Dütsch, Herzog, Schloss Neuweier und Wäldele verkostet werden, heißt es in einer Mitteilung des Heimatvereins Neuweierer Rebläuse. Außerdem im Angebot sind alkoholfreie Getränke, und an jedem Stand gibt es einen kleinen Imbiss.

An Stand 1 im Gewann Wolfhag bewirtet die Guggemusik Neuweier die Gäste mit Lauchbroten; an Stand 2 im Gewann Heiligenstein bietet der Turnverein Neuweier Quark- und Speckbrote an; an Stand 3 im Gewann Dursthalde schmiert das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Rebland Schmalzbrote garniert mit Radieschen; an Stand 4 im Gewann Altenberg offeriert die Freiwillige Feuerwehr Neuweier Käsespieße und Landjäger mit Brot; an Stand 5 im Gewann Mauerberg bieten die Mauerberghexen Neuweier Flammkuchen an.

Alle Teilnehmer, die sich für ein Startgeld in Höhe von drei Euro (Kinder sind kostenlos) am Start anmelden, erhalten ein Glas Secco und einen Wanderpass, der an jedem Weinstand abgestempelt werden kann. Alle vollständig gestempelten Pässe, die vor 18 Uhr am Ziel im Hof des Weinhauses am Mauerberg abgegeben werden, nehmen anschließend an einer Verlosung teil. Für Kinder gibt es Kinderpässe und eine extra Verlosung.

Wer schon einmal beim Weinwandertag in Neuweier dabei war, kann sein Reblausglas von dieser früheren Tour und das Umhängerle zur Wanderung mitbringen. Wer keines hat oder seins vergisst, kann vor Ort neue Weinglashalter erwerben, die von den Mitarbeitern der Werkstätten der Lebenshilfe (WDL) in Sinzheim angefertigt wurden.

Zu beachten ist für alle Wanderungsteilnehmer, dass die Gläser für die Verkostung der Weine unterwegs nur gekauft und nicht geliehen werden können - auch nicht an den Weinständen.

Am Ziel im Hof des Baden-Badener Weinhauses am Mauerberg wartet auf die Wanderer und auch auf alle, die nicht mitgehen können oder wollen, der Heimatverein, der die Gäste den ganzen Tag über mit Getränken und Speisen bewirtet. Neben Steaks, Bratwürsten, Pommes frites und Käsebrötchen werden außerdem zum Mittagessen Schnitzel mit Kartoffelsalat und gegen Abend zur Vesperzeit Wurstsalat angeboten.

Um allen ein tolles Kuchenbuffet zum Kaffee präsentieren zu können, würde sich der Heimatverein wieder über Kuchenspenden aus der Bevölkerung freuen. Diese können am 12. Mai ab 8 Uhr direkt bei der Cafeteria beim Baden-Badener Weinhaus am Mauerberg abgegeben werden. Wie bereits in den vergangenen Jahren gibt es auch eine kleine Belohnung dafür. Es wird darum gebeten, die Kuchenplatten und -deckel mit Namen zu kennzeichnen.

Im Rahmen der Landesinitiative "Gläserne Produktion" öffnet das Baden-Badener Weinhaus am Mauerberg an diesem Tag, von 10 bis 18 Uhr seine Tore. In dieser Zeit gibt es die Möglichkeit, die Räumlichkeiten der GmbH der Affentaler Winzergenossenschaft näher kennenzulernen und bei den ab 11 Uhr stündlich angebotenen Kellerführungen einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.