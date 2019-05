Armut besonders in zentralen Stadtgebieten

Freiburg

Kindesmissbrauch bei Pfadfindern Freiburg (lsw) - Die Kleinstadt Staufen bei Freiburg steht erneut im Zentrum eines Missbrauchsfalls: Zwei Betreuer einer Pfadfindergruppe sollen Kinder jahrelang sexuell missbraucht haben. Die Polizei ermittelt gegen die beiden Männer. Bekannt sind bislang fünf Opfer (Symbolfoto: dpa).

Mehr mit Karte als bar bezahlt Köln (dpa) - Verbraucher in Deutschland greifen beim Bezahlen immer öfter zur Karte. 2018 sei im stationären Einzelhandel erstmals mehr Geld per Giro- und Kreditkarte ausgegeben worden als in bar, teilte das Handelsforschungsinstitut EHI am Dienstag in Köln mit (Foto: dpa).

Mehr Sauberkeit in der Kurstadt Baden-Baden (lsw) - Wer in Baden-Baden seine volle Mülltonne zu früh auf die Straße stellt, zahlt in Zukunft eine saftige Geldbuße: 100 Euro Strafe drohen. Das beschloss am Montagabend der Baden-Badener Gemeinderat im Rahmen eines neuen Abfallkonzeptes (Symbolfoto: dpa).

Baumfällarbeiten am Ebertplatz Baden-Baden (red) - An der Europastraße (B500) in Höhe des Ebertplatzs wird am Dienstag ein Baum gefällt. Dies kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen. Wegen der Arbeiten wird zwischen 9 und 15 Uhr stadtein- wie stadtauswärts je ein Fahrstreifen gesperrt (Symbolfoto: Archiv)