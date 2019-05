Kein Durchkommen in Haueneberstein

Zwischen Zollernweg und Steinhauerweg - eine Strecke von rund 150 Metern - wird bis Ende des Jahres geschuftet. Kerstin Luthardt, Leiterin des städtischen Fachgebiets Tiefbau und Baubetrieb, erklärte: "Das geht nicht ohne Vollsperrung." Seit gestern ist diese in Kraft und wird bis zum Abschluss der Sanierung bestehen bleiben. Man sei "sehr guter Dinge", wie geplant bis Ende des Jahres fertig zu sein, so Luthardt. Ortsvorsteher Hans-Dieter Boos zeigte sich in Bezug auf die Zeit der Bauarbeiten optimistisch, auch mit Blick auf die "völlig unaufgeregt" verlaufene Bürgerinfoveranstaltung.

In den nächsten acht Monaten stehen der Straßenzustand, das Regenwasserkanalnetz und die Stromtrasse im Fokus. Gestern wurden die Baustelle und die nötigen Umleitungen eingerichtet. Gestartet wurde zudem mit dem Abfräsen des Gehwegbereichs für die Aufweitung und Erneuerung des Regenwasserkanals, beginnend am Zollernweg, führte Vincenz Wienk-Borgert, ebenfalls vom Tiefbauamt, aus. Zudem werden in den nächsten Monaten Haus- und Straßenanschlüsse erneuert und die Stromtrasse unter dem Boden (unterflur) umverlegt. Abschließend werden die Straße und die Fußgängerwege in Asphaltbauweise erneuert. Insgesamt sind für die Maßnahme rund 900 000 Euro eingeplant. Ziele der Arbeiten seien eine reduzierte Emissionsbelastung und ein optimiertes Starkregenmanagement, sagte Luthardt. Zudem wolle man die Verkehrssicherheit verbessern.

Bis es so weit ist, und dann ab voraussichtlich Januar der zweite Abschnitt zwischen Steinhauerweg und Rathaus ansteht, müssen die Bürger mit einigen Einschränkungen zurechtkommen. Wienk-Borgert: "Es wird immer wieder Zeiträume geben, in denen die Anwohner nicht an ihre Grundstücke fahren können." Dafür gibt es Ersatzparkplätze im Schülerweg und an der Schule. Fußgänger können aber jederzeit passieren. Außerdem bleiben Zollern- und Steinhauerweg befahrbar, im Herrenpfädel herrscht absolutes Halteverbot. Mehrere im Ort und an der B3 neu aufgestellte Ampelanlagen regeln zudem während der Bauphase den Verkehr.

Umstellen müssen sich aber nicht nur die Hauenebersteiner: Die Busse der Linien 216 und 243 der Verkehrsbetriebe fahren seit gestern eine Umleitung über die Bahnhofstraße (wir berichteten). Luthardt erläuterte, das die großräumige Verkehrsumleitung sowohl von Rastatt als auch von Oos kommend über die B3 neu und die Bertha-Benz-Straße um den Ort herum führt. Vor allem Schwerlastverkehr habe im Ort keine Chance auf ein Durchkommen. Die Stadt rät Autofahrern, die von Oos nach Kuppenheim müssen, dringend, über die B3 neu zu fahren. Durch Haueneberstein selbst nehme diese Wegstrecke sicher mehr Zeit in Anspruch.