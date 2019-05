Spielerisch durch Europa

Rastatt

Eindrucksvolles Klangerlebnis Rastatt (die) - Einen beeindruckenden musikalischen Abend boten am Samstag in der katholischen Stadtkirche St. Alexander zwei Chöre und das Rastatter Kammerorchester. Anlass war die notwendige Renovierung des Schieferdachs über dem Chorraum der Barockkirche (Foto: die).

Rastatt

Ein wegweisendes Derby Rastatt (bor) - Sechs Spieltage sind in der Fußball-Landesliga noch zu absolvieren und das Gedränge am Tabellenende ist groß. Zwei Teams, die um den Klassenverbleib kämpfen, treffen am Sonntag im direkten Duell aufeinander. Der RSC/DJK empfängt den TSV Loffenau (Foto: fuv).

Freiburg

Dortmund siegt im Breisgau Freiburg (red) - Borussia Dortmund hat den Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga wieder auf einen Punkt verkürzt. Der Revierclub gewann am Ostersonntag vor 24 000 Zuschauern 4:0 (1:0) beim SC Freiburg und zog damit nach (Foto: dpa).

Budapest

Boll hat schlechtes Gefühl Budapest (red) - Ein schlechtes Gefühl als gutes Omen: Tischtennis-Star Timo Boll hofft für die Einzel-WM ab Ostersonntag in Budapest auf die Wiederholung manch überraschender Formexplosion zu rechten Zeit am rechten Ort. Medaillen sind daher keine Selbstläufer (Foto: dpa).