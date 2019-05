Wechselvolle Geschichte der Steinbacher Tagespflege









Im Spätsommer 1993 hatte der Steinbacher Ortschaftsrat beschlossen, das Gebäude, das in den heutigen Umrissen wohl um 1800 erbaut worden war, zu einer altengerechten Tagespflegestätte auszubauen. Bei den Umbauarbeiten wurden der an der nördlichen Seite gelegene alte Toilettenanbau abgerissen, dort dann ein neues, geräumiges Treppenhaus und der neue Haupteingang mit einer großzügigen Rampe installiert. In dem Gebäude, das heute der Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung (GSE) gehört, gibt es mehrere, auf zwei Stockwerken verteilte Räume und einen rollstuhlgerechten Aufzug.

Der Eingang des Spitals, wie das Haus in der Bevölkerung genannt wurde, befand sich früher an der östlichen Seite des Hauses. Damals diente das Steinbacher Spital als Altenheim mit rund 20 Plätzen. Die Franziskanerinnen vom Göttlichen Herzen Jesu sorgten sich um die Bewohner bis zum Tod. 1992 wurden die Gengenbacher Schwestern nach mehr als 120-jähriger Tradition in ihr Mutterhaus zurückberufen.

Wer ins Spital ging, der wusste, dass er hier bis zum Lebensende bleiben würde. Der Ruf als Sterbehaus erschwerte es in der Folge der im Jahr 1994 eingerichteten Tagespflegestätte zunächst, im Rebland Fuß zu fassen, blickt die Leiterin Ma nuela Lang im BT-Gespräch (siehe Interview auf dieser Seite) auf die Anfänge in Steinbach zurück. "Ich muss doch noch nicht ins Spital", erinnert sich Lang noch an Kommentare von Betroffenen aus dieser Zeit.

Die Caritas als Träger hatte bereits 1990 mit dem damals neuen Konzept einer Tagespflege für ältere Personen in Geroldsau begonnen. Die Idee: Die Besucher werden mit einem Kleinbus von Zuhause abgeholt, zur Tagespflegestätte gebracht und verbringen dort bis zum Spätnachmittag mit weiteren Personen und mit wechselnden Angeboten den Tag. Im Laufe des Tages gibt es frisch zubereitetes Mittagessen, Kaffee und Kuchen, und wer will, der kann sich in separaten Räumen zum Ausruhen hinlegen. Ab 16.30 Uhr bringt der hauseigene Fahrdienst die Gäste wieder nach Hause. Der Vorteil: Ältere Menschen können in ihrem vertrauten Zuhause bleiben und in ihrem eigenen Bett schlafen.

Obwohl das Betreuerteam, zu dem Manuela Lang von der ersten Stunde an zählt, nach der Eröffnung 1994 in Steinbach einige Tagespflegegäste aus der Kurstadt mitgebracht hatte, "mussten wir in Steinbach bei null anfangen", sagt Manuela Lang. Die ersten zehn Jahre seien sehr schwierig gewesen. Mit Aktionen wie Tage der offenen Tür, die über das Angebot der neuen Einrichtung in der Sommerstraße informierten, ging das damalige Team darum in die Werbeoffensive. "Tagsüber bei uns, abends Zuhause" hieß der Slogan zu jener Zeit. In persönlichen Gesprächen mit Angehörigen an Info-Ständen im Städtl leisteten Lang und ihre Kolleginnen damals Überzeugungsarbeit.

Im Jahre 2000 bestand dann die Möglichkeit, die Tagespflege zusätzlich mit den Dienstleistungen der Sozialstation zu verknüpfen. Hierzu gehören die häusliche Alten- und Krankenpflege sowie hauswirtschaftliche Dienste. Zu dieser Zeit war der Wandel in der Gesellschaft, bei dem Angehörige mit Berufstätigkeit und Pflege dringend entlastet werden mussten, allmählich zu spüren.

2001 erweiterte die Tagespflegestätte dann ihr Angebot auf das Wochenende. Im Jahr 2002 warb die Einrichtung damit, die erste "TÜV-geprüfte" Tagespflegestätte in Deutschland zu sein. In den Jahren darauf folgten diverse Zertifizierungen, wie etwa "Tagespflege plus", bei der Personen nach einem Schlaganfall oder mit einer Multiple-Sklerose-Erkrankung aufgenommen werden durften. Seit 2006 gibt es auch aufgrund gerontologisch-psychiatrischer Fachkräfte eine qualifizierte Betreuung für demente Personen.

Dies waren alles Maßnahmen, um die Akzeptanz der Tagespflegeeinrichtung zu erhöhen. Denn zwischen 2005 und 2008 stand die Einrichtung laut Lang auf der Kippe. Jahrelang habe sie rote Zahlen geschrieben. Der Bekanntheitsgrad habe sich damals auch noch in Grenzen gehalten, blickt die Leiterin zurück.

Zu dieser Zeit, Ende 2007, hatte der Caritasverband des Landkreises Rastatt bereits die Tagespflegestätte in Bühl aus wirtschaftlichen Gründen schließen müssen. Lang zufolge war ein Grund für die mangelnde Akzeptanz dieser Angebote auch der - immer noch - relativ hohe Eigenanteil für die Betroffenen oder ihre Angehörigen - trotz Pflegebedürftigkeit. Erst nachdem die Politik bei der Pflege den Grundsatz "ambulant vor stationär" entschieden verfolgt und entsprechende Beschlüsse auf den Weg gebracht habe, sei die finanzielle Belastung für die Betroffenen erträglicher geworden, erklärt die Leiterin. Jedenfalls verhalf die Schließung der Bühler Tagespflegestätte der Steinbacher Einrichtung zu einem Aufschwung. Die zehn Bühler Gäste wurden fortan nach Steinbach gebracht. Die Anzahl der Plätze erhöhte sich von 20 auf 30 verteilt auf vier Gruppen, und es wurde ein vierter Kleinbus angeschafft.

Heute sind mehr als 18 Mitarbeiter in der Betreuung der bis zu 100 Gäste, 20 Fahrer und einige Ehrenamtliche in der Tagespflegestätte tätig.