Schluss mit Parknot: 40 neue Plätze

Immer wieder hätten Besucher der Sportschule oder des Steinbacher Schwimmbads "aus Mangel an Optionen widerrechtlich" - vor allem in der Sommerstraße - geparkt, führte Kerstin Luthardt, Leiterin des Fachgebiets Tiefbau und Baubetrieb, aus. Die Kapazitäten hätten bei Weitem nicht ausgereicht - vor allem während der Schwimmbadsaison oder bei Sportveranstaltungen wie den Handball- und Fußballspieltagen. Nicht nur Anwohner waren dadurch beeinträchtigt, vor allem für Rettungsfahrzeuge war das Durchkommen in der Sommerstraße oft eingeschränkt und erschwert. Damit ist nun Schluss, darüber waren sich die Verantwortlichen von der Stadt und der Sportschule gestern einig und begrüßten die Entlastung der umliegenden Straßen sehr.

Sportschulleiter Christian Reinschmidt erläuterte beispielsweise, dass die Gäste, die in den Häusern 3 und 4 untergebracht werden, in Zukunft schon bei der Anmeldung auf den neuen Parkplatz gelotst werden - dieser liegt schließlich direkt vis-à-vis den Häusern. So seien dann auch die Schwimmbadbesucher bei der müßigen Parkplatzsuche deutlich entlastet.

Das Auf- und Abfahren des Parkplatzes läuft über einen "Ein-Richtungs-Verkehr", so Luthardt. Die Auffahrt befindet sich in Richtung Kunstrasenplatz, die Abfahrt direkt gegenüber den schon vorhandenen Parkplätzen an der Halle 3.

Rund 200 000 Euro hat die Stadt für die Herstellung der Plätze ausgegeben - das waren rund 25 000 Euro mehr als geplant. Denn Untersuchungen hatten, wie berichtet, ergeben, dass zusätzlich ein Drainagensystem installiert werden musste, um die stark versiegelte Fläche zu entwässern. Ansonsten, so hieß es damals, werde die Sommerstraße bei Starkregen überflutet. Die Zufahrten zum Parkplatz sind asphaltiert, die Parkflächen bestehen aus einer wassergebundenen Deckschicht aus Gallisand.

Gundolf Fleischer, Präsident des Badischen Sportbundes Freiburg, hob gestern die "vorbildliche Zusammenarbeit" zwischen der Stadt und der Sportschule hervor. Die Sportschule habe das Grundstück gekauft, die Stadt den Bau des Platzes übernommen. Müsse die Sportschule einmal ihre Außenanlagen erweitern, sei mit dem Kauf schon der Grundstein gelegt, denn das Grundstück gebe noch einiges mehr her. Fleischer verriet auch, dass bereits ein weiteres Projekt anstehe, zudem Oberbürgermeisterin Margret Mergen schon eine Zusage gegebenen habe: Die Fassade der Sportschule inklusive Parkplatz und Gartenanlagen soll durch Sanierungen zur "adäquaten Visitenkarte" der Sportstätte werden.