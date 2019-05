Mehrere Hundert Hektar Fläche verseucht

Karlsruhe

KSC will Aufstieg klarmachen Karlsruhe (lsw) - Im Spiel bei Preußen Münster hat es der Karlsruher SC am Samstag (13.30 Uhr) erstmals selbst in der Hand, die Zweitliga-Rückkehr nach zwei Jahren perfekt zu machen. Vor der Partie herrscht beim KSC eine Mischung aus Anspannung und Vorfreude (Foto: GES).

Baden-Baden

Randale nach Abschlussprüfung Baden-Baden (red) - Mehrfach randaliert hat am Mittwoch ein Heranwachsender in Baden-Baden. Laut Polizei war der junge Mann unzufrieden über den Verlauf seiner Abschlussprüfungen. Zunächst wurde er auffällig in der Rheinstraße, dann in der Nähe des Bahnhofs (Symbolfoto: av).

Bühl

Die Zeit rennt davon Bühl (for) - Das Bühler Schwarzwaldbad startet am 15. Mai in die Freibadsaison. Bis dahin ist noch viel zu tun: Wegen der zeitraubenden Sanierungen wird es in diesem Jahr ohnehin sehr knapp. Jetzt hat eine kaputte Dichtung auch noch das Befüllen der Becken hinausgezögert (Foto: for).

Baden-Baden

Umstrittener Umzug Baden-Baden (sre) - Das städtische Kinder- und Jugendbüro zieht um - und zwar voraussichtlich bereits zum Monatsende. Dass der zentrale Standort in der Stephanienstraße (Foto: Ernst) aufgegeben wird, stößt auf heftigen Protest des Baden-Badener Jugendvereins JuBa.