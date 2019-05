Kandidaten stehen Schülern Rede und Antwort

Straßburg



Müll wird bald wieder verbrannt Straßburg (lor) - Die direkt am Rhein stehende Hausmüllverbrennungsanlage im Straßburger Hafen soll im Juli nach zweieinhalb Jahren Stillstand wieder in Betrieb gehen. Die Eurometropole hat 200 Millionen Euro in die Asbestsanierung und Modernisierung investiert (Foto: Archiv).