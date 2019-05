Fördergelder für Stiftskirche

Schütz freute sich, damit einen Beitrag zum Erhalt des kunst- und landesgeschichtlich wertvollen Gebäudes beitragen zu können. Die Mittel sind Teil der ersten Tranche des Denkmalförderprogramms 2019, mit der rund 5,3 Millionen Euro für 130 Denkmale im Land zur Verfügung gestellt werden.

Genutzt werden die knapp 129 000 Euro für den ersten Teil der Instandsetzung des Gotteshauses auf dem Florentinerberg - für den Turm, erläuterte Pfarrer Michael Teipel. Im Januar 2020 sollen die Arbeiten daran starten, für die rund 1,4 Millionen Euro vorgesehen sind. Zusammen mit der zweiten Bauphase, der Innenrenovation des Kirchenschiffs, rechnen die Verantwortlichen mit Gesamtkosten in Höhe von 6,9 Millionen Euro. Mit den Arbeiten am Turm will man laut Teipel Ende 2020 fertig sein.

Nils Hücklekemkes, Landesamt für Denkmalpflege, betitelte die katholische Stiftskirche Liebfrauen als eine der bedeutendsten Kirchen des Landes: Zum einen, weil sie seit 1391 als Grabeskirche der Markgrafen von Baden galt, und zum anderen, weil sie ein Musterbeispiel für die Architekturgeschichte sei - Baustile der einzelnen Epochen ab der Romantik bis zur Nachkriegszeit seien zu erkennen.

Zu erkennen wird der 61 Meter hohe Turm im Jahr 2020 nur schwer sein, für die Renovierung müsse er komplett und aufwendig eingerüstet werden, erläuterte Architekt Thomas Halder. Neben Reparaturen am Turmhelm (Sicherung der Spitze mit der Petrusfigur und der Kugel, Instandsetzung des maroden Holzwerks) stünden vor allem die Reinigung und der Austausch von Steinen sowie Restaurierungen zu deren Erhaltung an. Pfarrer Teipel fügte an, dass auch die Instandsetzung der Glocken im Glockenstuhl ein "nicht unerheblicher Teil der Maßnahme" sei. Seit rund zwei Jahren bereiten der ehrenamtliche Bauausschuss der Stiftskirche und das erzbischöfliche Bauamt Heidelberg das laut Teipel größte Projekt der Pfarrgemeinde vor. Teipel ist guten Mutes, was die Bauarbeiten angeht: "Beim Team merkt man, dass die Liebe zum Gebäude da ist."