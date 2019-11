"Wie Meditation an der frischen Luft"

BT: Frau Michel, was genau ist das Schöne am Wandern?

Silke Michel: Auf jeden Fall die Zeit in der freien Natur. Wandern ist wie Meditation an der frischen Luft. Ganz gleich, ob alleine oder gemeinsam. Es ist ein Naturerlebnis bei jedem Wetter, und in Gruppen fördert es sogar das Miteinander.

BT: Welcher Baden-Badener Wanderweg ist Ihr Favorit?

Michel: Der Panoramaweg ist sehr schön. Er bietet genug Möglichkeiten, mit der ganzen Familie einen schönen Tag zu verbringen.

BT: Der Schwarzwaldverein hat kürzlich "Speedhiking" angeboten. Was kann man sich denn darunter vorstellen?

Michel: Das ist tatsächlich nur ein englischer Begriff für zügiges Wandern. Dabei sollte auf jeden Fall festes Schuhwerk und ausreichend Proviant mitgenommen werden. Je nach Strecke kann das nämlich ziemlich anstrengend werden. Wanderstöcke könnten teilweise auch hilfreich sein. Besonders beliebt ist diese Art von Wanderungen bei sehr sportlichen Menschen.

BT: Und was gehört auch bei den ganz normalen Wanderungen unbedingt in einen Rucksack?

Michel: Definitiv Getränke und Vesper. Ansonsten kann ein kleines Erste-Hilfe-Set nicht schaden. Und für nasse Tage auch die Regensachen nicht vergessen.