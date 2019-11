Erstklässler beweisen Fitness

Bis zu 60 ehrenamtliche Helfer, auch von der Sporteinrichtung selbst, sorgen täglich von 8 bis 13 Uhr in der Halle und auf dem Sportplatz der Sportschule für einen reibungslosen Ablauf des sportlichen Geschehens. 544 Kinder, meist zwischen sechs und sieben Jahren, werden sich in diesem Zeitraum den Tests unterziehen. Erfasst wird dabei die generelle körperliche Leistungsfähigkeit der Schüler der ersten Klassen aller Baden-Badener und Sinzheimer Grundschulen. Im Anschluss daran werden die anonymisierten Daten bundesweit abgegl ichen. Die Ergebnisse sowie individuelle Profile werden danach den Eltern detailliert per Brief mitgeteilt. Ergeben sich für einen Schüler motorische Defizite, hat dieser die Möglichkeit, einmal pro Woche an einem speziell entwickelten Bewegungsprogramm teilzunehmen, erläuterte Birgitt Henn, die Vorsitzende der Stiftung. Die jeweiligen Klassenlehrer bekommen lediglich den von ihrer Klasse erreichten Durchschnittswert gesagt, sagte Dr. Annette Henn von der Sportstiftung.

Auf die Grundschüler wartet ein über die gesamte Fläche in einer der großen Sporthallen aufgebauter Parcours. Schöne bunte Luftballon-Tiere gibt es dort zum Schluss, bevor es noch zum sechsminütigen Sprint auf die Tartanbahn geht. Begonnen wird mit der Erfassung von Größe und Gewicht der Teilnehmer. Hernach werden die Grundfertigkeiten, die ein Kind zwischen sechs und sieben Jahren mitbringen muss, Geschicklichkeit, Kraft und Ausdauer, im Einzelnen erfasst.

Die klassische Rumpfbeuge kennt fast jeder. Bei gestreckten Knien muss versucht werden, mit den Händen den Boden zu erreichen - in diesem Fall die Kastenfläche. Kraft und Ausdauer sind bestimmte Liegestützen, Standweitsprung und ein 20-Meter-Sprint gewidmet. Jedes erreichte Ziel wird von den Helfern in eine Karte eingetragen und hernach im Gesamten bewertet.

Die hiesigen Kinder sind im Mittel gesehen im bundesweiten Vergleich fitter als ihre Altersgenossen, legte Henn dar. Eine weitere Beobachtung der Stiftungsvertreter ist, dass in den vergangenen Jahren kaum extremes Übergewicht bei den jungen Probanden festgestellt wurde. Ein Trend gibt jedoch zu denken: "Es wird zunehmend schwerer, Kinder bei der Sache zu halten, die Konzentration ist das Problem", so Henn.