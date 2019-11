Nicht nur die Kaffeemaschine ist neu

(red) - Am Montag, 6. Mai, wird der altehrwürdige Bürgersaal im Wendelinusdorf Leiberstung aus seinem Dornröschenschlaf erwachen und wieder zum Mittelpunkt des dörflichen Lebens werden. Dann wird dort der Leiberstunger Dorfladen neu eröffnet (Foto: pr). » - Mehr



Coro da Capo auf Akademiebühne Baden-Baden - Nach zwei ausverkauften Konzerten tritt der Coro da Capo nun in Baden-Baden auf - am 30. März auf der Akademiebühne in der Cité. Von ruhig und stimmungsvoll bis laut und rockig wird es bei Interpretationen moderner Rock- und Popmusik.