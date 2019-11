Schuften für die Gemeinschaft

Bühl

Volleyball: U-20-DM in Bühl Bühl (red) - Die besten deutschen Volleyball-Talente geben sich am Wochenende in der Bühler Großsport- und Schwarzwaldhalle bei der deutschen Meisterschaft der Altersklasse U20 die Klinke in die Hand. Der Bisons-Nachwuchs liebäugelt mit dem Halbfinale (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Die besten deutschen Volleyball-Talente geben sich am Wochenende in der Bühler Großsport- und Schwarzwaldhalle bei der deutschen Meisterschaft der Altersklasse U20 die Klinke in die Hand. Der Bisons-Nachwuchs liebäugelt mit dem Halbfinale (Foto: toto). » - Mehr

Rastatt

Ranglistenturnier der Jugend Rastatt (red) - Beim Tischtennis-Endranglistenturnier der Jugend in der Sporthalle des Ludwig Wilhelm-Gymnasiums in Rastatt kämpften 90 Jugendspieler - 34 Mädchen und 56 Jungen in 15 Gruppen - aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden um den Ranglistensieg (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Beim Tischtennis-Endranglistenturnier der Jugend in der Sporthalle des Ludwig Wilhelm-Gymnasiums in Rastatt kämpften 90 Jugendspieler - 34 Mädchen und 56 Jungen in 15 Gruppen - aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden um den Ranglistensieg (Foto: dpa). » - Mehr

Rastatt

Amann siegt bei Ranglistenturnier Rastatt (red) - Beim zweiten Tischtennis-Ranglistenturnier der Jugend in der Sporthalle des Ludwig-Wilhelm-Gymnasiums in Rastatt hat Samuel Amann vom TTC Iffezheim bei den Jungen U 18 mit 5:0-Erfolgen triumphiert. Die Gruppe B dominierte Kevin Tep von der TTG Ötigheim (Foto: ti). » Weitersagen (red) - Beim zweiten Tischtennis-Ranglistenturnier der Jugend in der Sporthalle des Ludwig-Wilhelm-Gymnasiums in Rastatt hat Samuel Amann vom TTC Iffezheim bei den Jungen U 18 mit 5:0-Erfolgen triumphiert. Die Gruppe B dominierte Kevin Tep von der TTG Ötigheim (Foto: ti). » - Mehr

Karlsruhe

KSC-Nachholspiel am 12. Februar Karlsruhe (red) - Der Wunschtermin wurde Trainer Alois Schwartz (Foto: dpa) und dem Fußball-Drittligisten Karlsruher SC erfüllt: Das Nachholspiel in Zwickau findet auf Betreiben der Polizei am 12. Februar (19 Uhr) statt. Die Partie war am Sonntag abgesagt worden. » Weitersagen (red) - Der Wunschtermin wurde Trainer Alois Schwartz (Foto: dpa) und dem Fußball-Drittligisten Karlsruher SC erfüllt: Das Nachholspiel in Zwickau findet auf Betreiben der Polizei am 12. Februar (19 Uhr) statt. Die Partie war am Sonntag abgesagt worden. » - Mehr