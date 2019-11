Salbei, Spitzwegerich und wildem Thymian auf der Spur

Offenburg

SV 08 reist zum Spitzenspiel Offenburg (rap) - Nach dem 7.2-Kantersieg gegen den FC Denzlingen reist der SV 08 Kuppenheim am Samstag zum Spitzenspiel nach Offenburg. Der OFV belegt den dritten Rang in der Fußball-Verbandsliga und hat derzeit vier Punkte Vorsprung auf die Elf aus dem Wörtel (Foto: Seiter).

Dallas

Dirk Nowitzki beendet Karriere Dallas (rap) - Eine große Karriere ist zu Ende gegangen. Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat nach dem Heimspiel gegen Phoenix Suns (120:109) am Dienstagabend (Ortszeit) bei einer Abschlusszeremonie sein Karriereende verkündet. Nowitzki erzielte noch einmal 30 Punkte (Foto: dpa).

Bühl

Ausbildungsmesse in der Realschule Bühl (mig) - Ein besonderer Tag war gestern für die Schüler der Carl-Netter-Realschule. Die Fünft- und Sechstklässler unternahmen Ausflüge. Auch die siebten bis zehnten Klassen hatten keinen Unterricht. Sie orientierten sich stattdessen bei der .11. Ausbildungsmesse in der Berufswelt (Foto: mig).

Baden-Baden

Coro da Capo auf Akademiebühne Baden-Baden (red) - Nach zwei ausverkauften Konzerten tritt der Coro da Capo nun in Baden-Baden auf - am 30. März auf der Akademiebühne in der Cité. Von ruhig und stimmungsvoll bis laut und rockig wird es bei Interpretationen moderner Rock- und Popmusik (Foto: Coro da Capo).