Weltreise der Sinne mit dem Musikverein Sandweier

Vorsitzender Bach hatte den Gästen dabei nicht zu viel versprochen. Die Moderatorin der Veranstaltung, Karin Fierhauser-Merkel, führte das Publikum gekonnt durch das abwechslungsreiche Konzert. Los ging es mit dem Musikstück "Oregon" aus der Feder des niederländischen Komponisten Jacob de Haan, vorgetragen vom Blasmusikorchester. Die Zuhörer durften sich dabei auf eine musikalisch vielfältige Abenteuerreise durch die weite Seen- und Berglandschaft des US-Bundesstaates Oregon begeben. Die imaginäre Reise umfasste das Fahren mit der Northern Pacific Railroad mit "Zugführer" Dirigent Oswald Windrich, seinerseits Tubaspieler beim berühmten Blasmusikorchester Egerländer Musikanten.

Die Jugendkapelle Baden, bestehend aus Musikern von Oos, Iffezheim und Sandweier, spielte unter der musikalischen Leitung des Dirigenten Markus Feiling und mit Oswald Windrich am E-Bass das Stück "Despacito" aus der Feder des puertorikanischen Sängers Luis Fonsi und webte einen wundervollen Klangteppich aus den Tönen der Klarinetten, Saxofone, Trompeten und Hörnern.

Danach folgte das vom Blasmusikorchester vorgetragene Konzertstück für Waldhörner von Josef Dominik Skroup aus Böhmen. Weiter ging es mit dem Rockkonzertstück "Bohemian Rhapsody", einer Auskoppelung aus dem Album "A Night at the Opera" des britischen Bandleaders von Queen, Freddie Mercury. Es folgte das Stück "Das Goldene Flügelhorn" mit dem Solisten Michael Heberle, der weltbekannte Polkahit aus der Feder des Produzenten Walter Grechenig der Kärntener Formation Die Fegerländer.

Eberhard Bach nahm zwischen den Musikstücken Ehrungen vor. Für zehnjährige aktive Mitgliedschaft im Musikverein Sandweier wurde Camilla Müller am Tenorhorn/Bariton mit der bronzenen Verdienstmedaille ausgezeichnet. Müller trat im Jahre 2011 der Jugendkapelle bei. Für über 70-jährige aktive Mitgliedschaft wurde Harry Heberle zum Ehrenmusiker ernannt. Heberle hatte bereits im Jahr 2017 die diamantene Ehrennadel des baden-württembergischen Blasmusikverbands erhalten. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Franz Reiß mit der goldenen Ehrennadel des Musikvereines Sandweier ausgezeichnet, für 25 Jahre Mitgliedschaft Engelbert Jung geehrt.

Der Auftakt des zweiten Konzertteils gestaltete sich mit einem Medley aus Michael Jacksons Erfolgsalbum "Bad" aus dem Jahre 1987, komponiert vom US-Amerikaner Robert W. Smith, schwungvoll und dynamisch. Weltbekannte Hits wie "Man in the Mirror", I just cannot stop loving you", "The way you make me feel" und "Another part of me" wurden mitreißend vorgetragen. Anschließend kam "Baker Street", eine Hommage an die gleichnamige Londoner Straße vom amerikanischen Komponisten Gerry Rafferty, mit einem wunderschönen Saxofon-Solo zu Gehör. Es folgte "Slumdog Millionäre" aus der Feder des indischen Komponisten und Arrangeurs Jay Bocook.

Mit stehenden Ovationen goutierte das Publikum die Darbietungen. Die nächste Veranstaltung findet anlässlich des Festes der Interessengemeinschaft des Sandweirer Erdepflerfeschd (ISE) mit einer Cocktailbar und mit der Jugendkapelle "Baden" am 6. Juli statt.