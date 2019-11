Ein Hoch auf die Dorfgemeinschaft

Baden-Baden

Neuer Vorplatz für Ooser Festhalle Baden-Baden (sga) - Mit dem gestrigen Spatenstich soll der mittlerweile ziemlich veraltete Vorplatz der Ooser Festhalle einem Neuen weichen und viel Raum für heitere Feierlichkeiten eröffnen. Auch ein neuer Spielplatz in Form einer Themenwelt ist in Planung. (Foto: Gallenberger) » Weitersagen (sga) - Mit dem gestrigen Spatenstich soll der mittlerweile ziemlich veraltete Vorplatz der Ooser Festhalle einem Neuen weichen und viel Raum für heitere Feierlichkeiten eröffnen. Auch ein neuer Spielplatz in Form einer Themenwelt ist in Planung. (Foto: Gallenberger) » - Mehr

Sinzheim

Dorfladen: Umzug und Jubiläum Sinzheim (red) - Seit 6. Mai befindet sich der Leiberstunger Dorfladen (Foto: cri), der in diesem Jahr zehn Jahre alt wird, am neuen Standort, dem ehemaligen Bürgersaal. Die offizielle Einweihung und das zehnjährige Bestehen werden am Samstag, 18. Mai, von 10 bis 14 Uhr gefeiert. » Weitersagen (red) - Seit 6. Mai befindet sich der Leiberstunger Dorfladen (Foto: cri), der in diesem Jahr zehn Jahre alt wird, am neuen Standort, dem ehemaligen Bürgersaal. Die offizielle Einweihung und das zehnjährige Bestehen werden am Samstag, 18. Mai, von 10 bis 14 Uhr gefeiert. » - Mehr

Baden-Baden

Fitnessstation auf der Klosterwiese Baden-Baden (sga) - Die neue Fitnessstation zwischen der Klosterwiese und dem Obstgut Leisberg an der Lichtentaler Allee wurde jetzt von Bürgermeister Alexander Uhlig eingeweiht, der die Anlage auch gleich persönlich testete (Foto: sga). Weitere Übungsgeräte sind bereits im Gespräch. » Weitersagen (sga) - Die neue Fitnessstation zwischen der Klosterwiese und dem Obstgut Leisberg an der Lichtentaler Allee wurde jetzt von Bürgermeister Alexander Uhlig eingeweiht, der die Anlage auch gleich persönlich testete (Foto: sga). Weitere Übungsgeräte sind bereits im Gespräch. » - Mehr

Au am Rhein

Schulhof wird Spielplatz Au am Rhein (HH) - In Au am Rhein wurde der Schulhof zu einem Spielplatz umgestaltet. Bürgermeisterin Veronika Laukart sprach bei der Eröffnung von "Bewegung, Erholung und Kommunikation" als wesentliche Zwecke. Die Kosten werden auf rund 330 000 Euro beziffert (Foto: HH). » Weitersagen (HH) - In Au am Rhein wurde der Schulhof zu einem Spielplatz umgestaltet. Bürgermeisterin Veronika Laukart sprach bei der Eröffnung von "Bewegung, Erholung und Kommunikation" als wesentliche Zwecke. Die Kosten werden auf rund 330 000 Euro beziffert (Foto: HH). » - Mehr