Sprungtürme stehen für Mutproben bereit

Von Veruschka Rechel



Baden-Baden - Im Rahmen der Saisoneröffnung des Hardbergbads und des Freibads Steinbach sind am Samstag auch die Zehn-Meter-Türme in beiden Bädern eingeweiht worden - und das jeweils mit einem Eröffnungs-Sprung vom höchsten Turm, der ultimativen Freibad-Mutprobe.



Für Florian Falk, Meister für Bäderbetriebe, und den stellvertretenden Betriebsleiter Jens Schumacher war es jedoch eine ihrer leichtesten Übungen. Sie waren diejenigen, die mit einem sogenannten Jungfernsprung von den beiden Türmen die Saison eröffneten. Dieses Vergnügen war im vergangenen Jahr sprichwörtlich ins Wasser gefallen, weil die Sprungtürme nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprochen hatten. Doch das ist Schnee beziehungsweise Wasser von gestern. Mit zusätzlichem Plexiglas an den Geländern und einem Zwischenpodest am Aufgang vom Fünf- zum Zehnmeterbrett wurden die Sprungtürme in beiden Freibädern an die heute geforderten Standards angepasst. Laut Thomas Müller, Leiter der Bäderbetriebe der Stadtwerke Baden-Baden, beliefen sich die Kosten für die Planungsleistungen im Hardbergbad auf rund 8 600 Euro und die für Ausführung und Umbau auf rund 30 000 Euro. "Weil das Hardbergbad unter Denkmalschutz steht, musste die Umgestaltung der Sprunganlage von der Denkmalbehörde genehmigt werden", erklärte Müller. Das war beim Freibad Steinbach zwar nicht erforderlich, doch hier waren die Zahlen etwas höher: 8 800 Euro für die Planung und rund 36 000 Euro für Ausführung und Umbau. Die Mehrkosten resultierten aus dem gestrichene Stahlgeländer, das einen größeren Arbeitsaufwand erfordert hatte, im Gegensatz zum Geländer aus Edelstahl im Hardbergbad. Die Besucherzahlen zeigen, dass sich die Investitionen wohl lohnen werden. Im Freibad Steinbach tummelten sich im vergangenen Jahr 44 409 Besucher, im Hardbergbad 65 938. "An Spitzentagen hatten wir bis zu 3 000 Besucher im Hardbergbad", berichtete Thomas Müller. Wenn auch in diesem Jahr so viele Schwimmbadgäste kommen werden, werden die insgesamt zehn Mitarbeiter, darunter Aufsichtskräfte und Rettungsschwimmer, alle Hände voll zu tun haben.

