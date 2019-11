Angeklagter kann sich Attacke mit Schere nicht erklären

- Muss ein psychisch kranker 36-Jähriger, der im September 2017 einen anderen Mann vor einer Klinik in Baden-Baden mit einer Nagelschere angegriffen und verletzt hat, nun im Rahmen eines Maßregelvollzugs in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht werden? Darüber hat zurzeit das Landgericht zu entscheiden.

Den Vorfall vor dem Eingang des Gunzenbachhofs sah Oberstaatsanwalt Michael Leber am gestrigen Verhandlungstag als versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung. Der 36-Jährige habe einen ahnungslosen Mitpatienten von hinten mit der Schere angegriffen und ihm zahlreiche Schnitt- und Stichverletzungen am Kopf, im Nacken und im Schulterbereich zugefügt.

Obwohl das Opfer mit leichteren, eher oberflächlichen Verletzungen davonkam, hätte er bei dieser Attacke, so Leber, auch schwerste Verwundungen davontragen können. Da der Angeklagte schon länger an paranoider Schizophrenie leide, müsse man allerdings von Schuldunfähigkeit ausgehen. Er bleibe aber für die Allgemeinheit gefährlich. Daher strebt die Staatsanwaltschaft eine Unterbringung in einer psychiatrischen Fachklinik an.

Die gestrigen Zeugenaussagen bestätigten den geschilderten Tathergang. Offensichtlich bewahrte das rasche Einschreiten von anderen Patienten das Opfer vor weiteren Stichen. Der Angeklagte hat die Tat gestanden. Er ließ gestern über seinen Anwalt erklären, dass ihm der Angriff mit der Schere leidtue. Er habe für die Tat keine Erklärung und unter Wahnvorstellungen gelitten. Später wurde in der Verhandlung auch bekannt, dass damals Verfolgungsängste und die Furcht vor einer Vergiftung den Angeklagten plagten, der seine Medikamente zeitweise nicht einnahm.

Gestern ließ der 36-Jährige erklären, dass er niemals jemanden töten wollte. In einem Entschuldigungsschreiben an sein Opfer heißt es unter anderem: "Ich tue alles, damit sich so was nicht wiederholt." Inzwischen, so gab der Angeklagte bekannt, gehe es ihm besser. Er bekomme jeden Monat eine Spritze und habe keine Wahnvorstellungen mehr. Bekannt wurde in der Verhandlung auch, dass man ihm in der Pflegeeinrichtung in der Region, in der er untergebracht ist, inzwischen mehr Freiheiten zugesteht: statt stationärer Unterbringung nur noch ambulant betreutes Wohnen. Der 36-Jährige hofft darauf, schon bald selbstständig in einer eigenen Wohnung leben zu können.

Von dieser Idee zeigte sich gestern allerdings die medizinische Sachverständige, die ein Gutachten über den Angeklagten verfasst hat, nicht so sehr begeistert. Sie bewertete zunächst die krankhafte seelische Störung des Angeklagten hinsichtlich seiner Tat vor dem Gunzenbachhof. Bei dem Mann sei der Realitätsbezug gestört und für ihn eine rationale Abwägung seiner Handlungen nicht möglich gewesen. Man müsse von einer eingeschränkten Steuerungsfähigkeit sprechen. Daher komme wahrscheinlich eine Aufhebung der Schuldfähigkeit in Betracht. Auch angesichts seiner damals angewachsenen Aggressivität wären die Voraussetzungen für eine Unterbringung des Mannes nach dem Maßregelvollzug gegeben.

Allerdings habe sich die Situation nach der Tat geändert. Das ihm nun gegebene Medikament sei wirksam und werde von ihm akzeptiert. Allerdings könne es zu Problemen kommen, wenn der Mann das Medikament plötzlich nicht mehr annehme. Schwierigkeiten seien auch trotz der Medikation nicht völlig auszuschließen, wenn der Angeklagte zum Beispiel durch Überforderung, Verlust oder Streit aus dem Gleichgewicht gerate. Das derzeitige ambulante Wohnen sei "das Äußerste", das man sich für den 36-Jährigen vorstellen könnte, nicht jedoch das alleinige selbstständige Leben in einer Wohnung, sagte die Gutachterin. Der Prozess wird heute um 9 Uhr fortgesetzt.