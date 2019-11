Viel Tradition im Spiel

Gaggenau

Lernen für das Berufs-Leben Gaggenau (tom) -125 Jahre Automobilbau in Gaggenau werden in diesem Jahr gefeiert. Das Mercedes-Benz-Werk hat ein weiteres Jubiläum: 100 Jahre Ausbildung am Standort. In lockerer Atmosphäre wurde an den Beginn der beruflichen Bildung am 1. Juli 1919 erinnert (Foto: Mandic).

Karlsruhe

Bauer lobt KIT-Vorreiterrolle Karlsruhe (win) - Die Chancen von Künstlicher Intelligenz waren das zentrale Thema der Jahresfeier am KIT. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer hob die Vorreiterrolle der Karlsruher Einrichtung hervor. "KI ist ein Game Changer", so Bauer in ihrer Ansprache (Foto: Heck).

Rastatt

Gelungene Mischung wird 100 Rastatt (hr) - Mit 100 Jahren macht der Turnverein Rastatt-Rheinau dank einer gelungenen Mischung aus Breiten-, Gesundheits- und Spitzensport eine gute Figur. Das bescheinigten berufene Redner beim Festakt am Samstagabend. Auch seine Anpassungsfähigkeit wurde betont (Foto: hr).

Bühl

Feuerwehrhaus West eröffnet Bühl (jure) - Als ein Zeichen der Wertschätzung können die Floriansjünger aus Balzhofen, Vimbuch und Oberweier den gestrigen Ansturm zum Tag der offenen Tür ihres neuen Domizils verbuchen. Bereits zur offiziellen Eröffnung am Morgen waren freie Plätze in der Gerätehalle Mangelware.