Michael Brecht: "Wir brauchen ein starkes Europa"

Die junge Geigerin Farida Rustamova aus Aserbaidschan war von sich aus auf die Organisatoren zugekommen mit dem Wunsch, durch ihre Musik Unterstützung zu leisten. Sie eröffnete auch diesen "Pulse of Europe". Laut Oliver Ehret brachte der Endspurt am Sonntag in vielen europäischen Städten unzählige Menschen auf die Straße, um sich zu Europa zu bekennen und gegen rechten Nationalismus einzutreten. Er rechne inzwischen mit einem harten Brexit, meinte er im Hinblick auf die Erfolge des europafeindlichen britischen Rechtspopulisten Nigel Farage, manchmal sei es "besser zu gehen und mit anderem Personal wiederzukommen".

Angesichts jüngster Prognosen der Forschungsgruppe Wahlen für Deutschland, appellierte er dringend, die Zielgruppe der Jungwähler zu motivieren. Junge Menschen seien in der Regel europafreundlicher eingestellt. Zudem rekrutierten sich aus ihren Reihen allein fünf Millionen Erstwähler, die gelte es, an die Wahlurne zu bringen. Von Schülern darauf angesprochen will "Pulse of Europe"-Mitorganisatorin Evelyn König beim kommenden "Fridays for Future" eine Rede halten und den am Sonntag spürbaren Elan der Beteiligten an die Jugend weitergeben. Impulsredner Michael Brecht, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Daimler AG, beleuchtete in seiner Impulsrede das europäische Haus unter verschiedenen Aspekten. Die Automobilindustrie stelle mit zwölf Millionen Arbeitsplätzen vom Zulieferer bis zur Betriebsorganisation einen Hauptindustriezweig Europas dar. Er verwies auf umfangreiche Schutzrechte für Arbeitnehmer hinsichtlich Entgelt oder Krankheit und den freien Betriebswechsel ins europäische Ausland. Europa solle nicht an der leidigen Gurkenkrümmung festgemacht werden, erinnerte er an den durch die EU ausgeweiteten Verbraucherschutz, abgeschaffte Roaming-Gebühren oder den verankerten Widerruf beim Einkauf. Leidenschaftlich und unter immer wieder aufbrandendem Beifall erinnerte er an jahrzehntelange Sicherheit und Frieden in Europa. Und er sprach sich dafür aus, die Ängste der Menschen nicht den Populisten zu überlassen: "Wir brauchen ein starkes Europa, denn wer soll sich sonst wehren gegen das riesengroße China und dieses fanatische USA-Gebilde?"