Am besten gefällt das Loch in der Decke

Nach jahrelanger Vorlaufzeit und der Prüfung der Alten Schule in Steinbach als Alternativstandort, gegen den nicht nur der Träger, die katholische Kirchengemeinde, sondern auch Eltern, Erzieherinnen und Kommunalpolitiker Sturm liefen, hat das Kapitel nun ein glückliches Ende genommen. Auch deshalb, wie die OB erinnerte, weil die Stadt das Grundstück für eine Erweiterung der bestehenden Einrichtung vorgehalten hatte.

Die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Ulrike Knopf, wünschte den Kindern, dass ihr Leben so vielfältig sein möge wie der Regenbogen. Sie dankte allen Beteiligten und meinte, dass das Provisorium in der Nachbarschaft habe "lang halten müssen". Ihm sei es das Wichtigste gewesen, sagte Architekt Hansulrich Benz, "Euch eine große Freude mit dem Haus zu machen", sagte er an die Adresse der Kinder. Es bietet Platz für insgesamt 50 Knirpse, aufgeteilt in eine U3-Gruppe mit zehn Kindern und zwei Ü3-Gruppen mit jeweils 20 Kindern. Die helle Atmosphäre wird durch eine besondere Raumakustik und eine geregelte Belüftung unterstützt. Geheizt wird mit einer Luft-Wärme-Pumpe, die sich innerhalb des Gebäudes befindet.

Von einigen Herausforderungen beim Bau, der pünktlich fertig geworden ist, sprach Björn Käckell, technischer Leiter des Fachgebiets Gebäudemanagement. Er sei vorsichtig optimistisch, dass die geplanten Kosten in Höhe von 2,4 Millionen Euro unterschritten werden. Baubeginn war im Februar 2018 gewesen.

Alle hätten bereits dem Umzug entgegengefiebert, sagte Kindergarten-Leiterin Christine Schäfer. Nicht zuletzt, da die Erzieherinnen und die Kinder den Baufortschritt hätten genau verfolgen können. Die Kinder bereicherten die Einweihung mit zwei Liedern und verrieten, was ihnen am besten im neuen Haus gefällt: Das Loch in der Decke (Dachfenster), durch das man Wolken, Vögel und Flugzeuge sehen kann, die Leseecke, der Garten, der Bügelperlentisch. Ach, noch einmal Kind sein ...