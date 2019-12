Verein zählt mehr als 400 Mitglieder

Und er fasste die Höhepunkte der Veranstaltungen im vergangenen Jahr 2018 zusammen. Dazu zählte er das Jahreskonzert am 17. März, mit dem man eine beeindruckende musikalische Vorstellung abgegeben habe, die Mittelalterlichen Winzertage in Steinbach am ersten Juniwochenende und den Flammkuchenhock am 20. Juli.

Zudem habe man acht Vorstandssitzungen abgehalten, so Schneider. Mit Stefan Seckler habe man einen Dirigenten in Topform. Die neue Datenschutzgrundverordnung sorge im Vereinsleben allenthalben für einen sehr hohen bürokratischen Aufwand. Man wolle bis Ende des laufenden Jahres eine Geschäftsordnung für die Stadtkapelle herausgeben und verabschieden, berichtete der erste Vorsitzende weiter. Bei der Wahl unter der Leitung von Ortsvorsteher Ulrich Hildner sind die stellvertretenden Vorsitzenden Marco Wäldele und Moritz Seiler in ihren Ämtern jeweils einstimmig bestätigt worden, ebenso wie Kassiererin Christine Oser und ihre Stellvertreterin Monika Vollmer. Auch Friedrich Seebacher und Klaus Trapp behalten ihre Ämter als passive Beisitzer und Michael Friedrich und Hermann Winterhalter als Kassenprüfer.

Im Bereich des Jungmusikerleistungsabzeichens (JMLA) das im vereinsinternen Juniorbereich und auf Verbandsebene in den Kategorien Bronze, Silber und Gold vergeben wird, blickte die Stadtkapelle auf stolze elf Prüflinge zurück. Im vereinsinternen Juniorabzeichen wurden folgende fünf Schüler mit einer Urkunde geehrt: Charlotte Müller, Moritz Lörch, Jaron Siefritz, Benedikt Stüsgen und Klaus Trapp. Bronze erhielten Lena Frietsch, Lisa Gemke, Carolin Himmel, Nevio Ibert und Viola Wittenzellner. Mit Silber wurde Raphael Schenkel ausgezeichnet. Für ihre zehnjährige Zugehörigkeit zur Stadtkapelle wurden Andrea Ibert, Armin Ibert, Amelie Möhrmann, Jeremias Seebacher, Noah Seebacher und Ferdinand Wittenzellner ausgezeichnet.

Ausbildungsleiterin Sarah Niggel sprach von der Teilnahme der 22 Ausbilder an einem Ausbilderworkshop anhand der "Music Learning Theorie" mit Dozent Oliver Grote. Man kooperiere auch mit der Clara- Schumann-Musikschule in Baden-Baden seit dem Spätjahr 2018. Der neue Leiter der Musikschule, Ralf Eisler, der selbst aus dem Bereiche der Blasmusik stammt, unterstützt die Musikvereine des Bezirks bei der Ausbildung erklärte Sarah Niggel.

Insgesamt gehören 72 Kinder und Jugendliche der Jugendkapelle an. 23 Kinder befänden sich in der musikalischen Früherziehung, so Niggel. Ute Hasel, Leiterin des Jugendorchesters, sprach von der Wichtigkeit der Vermittlung von Volksmusik- Inhalten an die Jugendlichen, da dadurch der Brückenschlag zur Stadtkapelle geschlagen werde.

Schriftführerin Andrea Kistner sprach von 22 offiziellen musikalischen Terminen im Jahr 2018, die absolviert worden seien, darunter der Auftritt bei den Winzertagen, beim Kolonnadenfest in Baden-Baden und beim Eberbachfest in Haueneberstein. Sie führte weiter aus, dass man 69 aktive Musiker in den Reihen der Stadtkapelle habe. Insgesamt seien 144 aktive Personen beim Verband gemeldet. Davon seien 83 weibliche und 61 männliche Personen gemeldet. 267 Personen seien passive und vereinsfördernde Mitglieder, so Kistner. Die Gesamtzahl betrage 422 Personen. Man habe elf Ehrenmitglieder. Die fleißigsten und geehrten Probenbesucher waren laut Bericht des zweiten Vorsitzenden Moritz Seiler Tanja Eckerle und Monika Vollmer mit jeweils 46 Probenbesuchen, Ute Hasel mit 45 Probenbesuchen, Johannes und Katharina Rothenstein mit jeweils 44 Probenbesuchen.