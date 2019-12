Bürger verunsichert: Wahlunterlagen verspätet

Sinzheim - Sinzheim hat Probleme beim Zustellen der Wahlunterlagen für die Europa- und Kommunalwahl am kommenden Sonntag durch die Deutsche Post. Das teilte die Gemeinde gestern mit. Auch wenn die Papiere nicht rechtzeitig eintreffen sollten, könnten die Wahlberechtigten aber auf jeden Fall wählen gehen, wenn sie sich durch ihren Personalausweis oder Reisepass im Wahllokal ausweisen, erklärte Hauptamtsleiter Ronald Pfefferle.







Das bestätigte auch Manfred Pfeifer, Amtsleiter des Kommunal- und Rechnungsprüfungsamtes beim zuständigen Landratsamt in Rastatt. Das bestätigte auch Manfred Pfeifer, Amtsleiter des Kommunal- und Rechnungsprüfungsamtes beim zuständigen Landratsamt in Rastatt. Begonnen haben die Probleme in Sinzheim demnach bereits mit dem Zustellen der Wahlbenachrichtigungen. Diese hätten bis spätestens 5. Mai bei allen Wahlberechtigten im Briefkasten liegen müssen, berichtet Pfefferle. Tatsächlich hätten aber Wahlberechtigte fortlaufend darüber berichtet, dass sie noch keine erhalten hätten. Die Probleme hätten sich zwischenzeitlich beim Zustellen der Briefwahlunterlagen und der Stimmzettel für die Kommunalwahlen fortgesetzt. Briefwahlunterlagen, die bereits vor einer Woche bei der Post aufgegeben worden seien, "sind den Wahlberechtigten immer noch nicht zugestellt worden". Die Deutsche Post hat nach der Beschwerde der Gemeinde am 15. Mai inzwischen reagiert. "In Sinzheim bringt ein Postbote Briefe und Pakete (Verbundzustellung). Wir haben dort zurzeit sehr hohe Sendungsmengen, vor allem Pakete, und leider eine immer noch sehr dünne Personaldecke. In den letzten Tagen kamen ein paar kurzfristige Krankmeldungen dazu", berichtete Hugo Gimber, Pressesprecher der Pressestelle Süd der Deutschen Post und DHL Group in Stuttgart auf BT-Anfrage. Deshalb hätten gestern in Sinzheim "mehrere Mitarbeiter von anderen Zustellstützpunkten und Kräfte aus der Verwaltung bei der Zustellung der noch auszuliefernden Wahlunterlagen" geholfen. Die Post ging davon aus, dass gestern der größte Teil der Sendungen zugestellt werden konnte und heute "nur noch vereinzelte Sendungen auszuliefern sind". "Die Stimmzettel für die Kommunalwahlen scheinen nach dem Zufallsprinzip zugestellt zu werden und fehlen noch bei einem nicht unerheblichen Teil der Wahlberechtigten", so die Kritik der Gemeinde von gestern. "Zwar müssen diese erst am Tag vor der Wahl zugestellt sein, das bisherige Fehlen und nur sporadische Ausliefern führt aber zur Verunsicherung der Wähler, ob sie überhaupt wählen gehen können, wenn die Stimmzettel vor der Wahl nicht ausgeliefert werden sollten." Der Postsprecher teilte mit, dass Wahlunterlagen (Stimmzettel) und -benachrichtigungen als stark ermäßigte Dialogpost angeliefert worden seien. "Wir stellen Dialogpost im Regelfall bis zum vierten Werktag nach der Einlieferung (E + 4) von dienstags bis samstags zu, eine Laufzeitzusage gibt es für Dialogpost nicht." Laut Gemeinde hat diese die Post am 10. Mai aufgegeben. Sollten die Briefwahlunterlagen bis morgen, 24. Mai, nicht zugestellt sein, haben die Wahlberechtigten laut Gemeinde noch die Möglichkeit, am Freitag bis 18 Uhr Ersatz zu beantragen und abzuholen. "Am Samstag ist das Bürgerbüro zusätzlich von 8 bis 12 Uhr geöffnet." Im Übrigen wird allen Wahlberechtigten geraten, die Briefwahlunterlagen jetzt selbst dort abzuholen, sie sich nicht zuschicken zu lassen und ausgefüllt selbst im Rathaus abzugeben oder in den Rathausbriefkasten einzuwerfen. Bezüglich der Menge der Stimmzettel gibt Hauptamtsleiter Pfefferle Entwarnung. In den Wahllokalen seien diese in ausreichender Zahl vorhanden. Allerdings sei mit Verzögerungen zu rechnen, wenn sich jemand mit dem umfangreichen Angebot bei der Kommunalwahl und den damit verbundenen Regularien zum ersten Mal auseinander setzt .

