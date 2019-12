Balger Rohbau-Ruine versteigert

(hez) - Schon seit Jahren sorgt eine Rohbau-Ruine in Balg für Ärger. Doch nun ist eine Lösung in Sicht: Bei der gestrigen Zwangsversteigerung am Baden-Badener Amtsgericht ging diese Immobilie an eine Schweizer Investitionsgesellschaft, die vor allem im Baubereich tätig ist.

Im Dezember 2014 waren auf dem Grundstück Balger Hauptstraße 62 und 64 - immerhin ein 1700 Quadratmeter großes Areal - die Arbeiten an zwei geplanten Mehrfamilienhäusern mit dazwischen liegender Tiefgarage begonnen worden. Doch nach knapp einem Jahr kam es zum Abbruch der Bauarbeiten. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden Häuser nur zu einem geringen Teil erstellt: Baugrube, Rohbau von Tiefgarage und Kellerräumen, darüber die Untergeschoss-Decke und kleine Teile der Außenwände des Erdgeschosses. Daran hat sich auch bis zum heutigen Tag nichts geändert.

Drei Interessenten





bieten mit



Das Gesamtobjekt, das mit hohen Grundschulden belastet ist und sich zuletzt im Besitz einer hiesigen Immobiliengesellschaft befand, sollte im Dezember 2018 erstmals zwangsversteigert werden. Doch damals wurden für die Rohbau-Ruine, deren Verkehrswert sich auf 943 000 Euro beläuft, keine Gebote abgegeben.

Gestern lief dies nun anders, da auch das geforderte Mindestgebot mit rund 167 000 Euro viel geringer war als im Dezember. Drei Biet-Interessenten steigerten sich hoch bis zu einem Betrag von 271 000 Euro - dann gab es den Zuschlag für die Swiss Business City AG in Kreuzlingen. Diese muss allerdings jetzt nicht nur den reinen Versteigerungsbetrag bezahlen, sondern auch rund eine halbe Million Euro an einen Hauptgläubiger. Das Schweizer Unternehmen ist auch in Deutschland - besonders in Südbaden - im Bau- und Immobiliensektor tätig. Wie Geschäftsführer Viktor Boll gegenüber dem BT erklärte, sollen die beiden Mehrfamilienhäuser in Balg wie geplant fertiggestellt werden. Bei der Zwangsversteigerung war auch zu erfahren, dass die dafür nötige Baugenehmigung erst kürzlich verlängert worden ist.