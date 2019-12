Kurhaus-Gast ronomie: Einige Interessenten

Baden-Baden

May-Interview zu den Theatertagen Baden-Baden (cl) - Noch ist Platz in der ersten Reihe: Am Freitag starten die Baden-Württembergischen Theatertage in Baden-Baden. "Eine große Gelegenheit, die vielfältige Theaterlandschaft des Landes zu erleben", sagt Intendantin Nicola May - und: "Es gibt es noch Karten" (Foto: Viering). » Weitersagen (cl) - Noch ist Platz in der ersten Reihe: Am Freitag starten die Baden-Württembergischen Theatertage in Baden-Baden. "Eine große Gelegenheit, die vielfältige Theaterlandschaft des Landes zu erleben", sagt Intendantin Nicola May - und: "Es gibt es noch Karten" (Foto: Viering). » - Mehr

Baden-Baden

Kastelruther Spatzen im Kurhaus Baden-Baden (red) - Die Kastelruther Spatzen sind am Dienstag, 14. Mai, erstmals live im Kurhaus in Baden-Baden zu erleben. Fans dürfen sich laut einer Mitteilung auf neue Songs, beliebte Klassiker und eine neue Bühnenshow freuen. Es gibt noch einige Karten in den BT-Geschäftsstellen. » Weitersagen (red) - Die Kastelruther Spatzen sind am Dienstag, 14. Mai, erstmals live im Kurhaus in Baden-Baden zu erleben. Fans dürfen sich laut einer Mitteilung auf neue Songs, beliebte Klassiker und eine neue Bühnenshow freuen. Es gibt noch einige Karten in den BT-Geschäftsstellen. » - Mehr

Baden-Baden

Kinderspaß auf der Kurhauswiese Baden-Baden (co) - Zumindest für ein paar Stunden steppte am Samstag auf der Kurhauswiese, deren Betreten ansonsten verboten ist, und rundrum der Bär. Mit rund 35 Aktionspartnern hatte die Bürgerstiftung Baden-Baden wieder für einen "Kunterbunten Kinderspaß" gesorgt (Foto: vr). » Weitersagen (co) - Zumindest für ein paar Stunden steppte am Samstag auf der Kurhauswiese, deren Betreten ansonsten verboten ist, und rundrum der Bär. Mit rund 35 Aktionspartnern hatte die Bürgerstiftung Baden-Baden wieder für einen "Kunterbunten Kinderspaß" gesorgt (Foto: vr). » - Mehr