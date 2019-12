Kein After-Work-Renntag - dafür Sarah Lombardi

Forbach

Frimmenbesen Musik und Chrom Forbach (mm) - Ein voller Erfolg war der Tag der Vereine in Gausbach. Diese präsentierten ihre vielfältigen Angebote. Vom Binden von Frimmenbesen über eine Ausstellung mit chromblitzenden Motorrädern über Gesang und Blasmusik bis zum Sport reichte das Spektrum (Foto: vgk).

Bühl

Feuerwehrhaus West eröffnet Bühl (jure) - Als ein Zeichen der Wertschätzung können die Floriansjünger aus Balzhofen, Vimbuch und Oberweier den gestrigen Ansturm zum Tag der offenen Tür ihres neuen Domizils verbuchen. Bereits zur offiziellen Eröffnung am Morgen waren freie Plätze in der Gerätehalle Mangelware.

Ottersweier

Vereine feiern am Dorfbach Ottersweier (mig) - Wenn der Dorfbach mit Lampions und Schwedenfeuer stimmungsvoll beleuchtet wird und auf der Bühne über dem Bach ein buntes Programm stattfindet, dann ist wieder Dorfbachfescht in Ottersweier. Am 29. und 30. Juni findet es zum 25. Mal statt (Foto: mig).

Bühl

Late Night Shopping in Bühl Bühl (red) - Die Zwetschgenstadt lädt am Samstag zu einem verlängerten Einkaufszauber ein: Besucher haben beim Late Night Shopping die Möglichkeit, bis um 22 Uhr durch die Geschäfte zu bummeln. Umrahmt wird das Event mit Musik und Tanz. Höhepunkt ist eine Lasershow (Foto: jure).