Beitrag zur Völkerverständigung

Bühlertal

Bühlertal (rap) - Es ist vollbracht: Der SV Bühlertal steht zwei Spieltage vor Rundenende als Meister in der Fußball-Landesliga fest. Im Interview spricht SVB-Trainer Johannes Hurle über die Aufstiegsfeierlichkeiten und wagt einen Blick auf die Herausforderung Verbandsliga (Foto: Seiter).

Forst

Forst (red) - Triathletin Elena Berger vom Ski-Club Lauf ist erfolgreich in die Wettkampfsaison gestartet. Beim Heideseetriathlon in Forst belegte sie in der Gesamtwertung den sechsten Platz bei den Frauen. In der Altersklasse W 25 landete Berger gar auf dem zweiten Rang (SC Lauf).

Rheinstetten

Rheinstetten (red) - Am Wochenende finden die Rückspiele der ersten Runde im Motoball-Pokal statt. Den Auftakt machen am Freitagabend der MSC Taifun Mörsch und der MSC Comet Durmersheim (Hinspiel: 2:1 für Taifun). MBV Budel will gegen Ubstadt-Weiher überraschen (Foto: Vetter).

Langenbrand

Langenbrand (kv) - Beim Wettkampf "Werfen mit Musik" auf dem Sportplatz in Langenbrand sorgte U-20-Athlet Michael Burger vom SV Dischingen mit 67,54 Metern für die Tagesbestweite. Bei den Männern gewann Lokalmatador Corsin Wörner (Foto: kv) mit 63,52 Metern.