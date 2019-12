Bald eigenes Rennen für Kurstadt?

Baden-Baden - Gibt es bald ein Rennen in Iffezheim, das den Titel "Stadt Baden-Baden Cup" trägt? Darüber stimmt am Montag, 3. Juni, der städtische Hauptausschuss ab. Wenn es nach dem Vorschlag der Verwaltung geht, soll dieses Listenrennen schon während der Großen Woche (24. August bis 1. September) in diesem Jahr stattfinden.

Und zwar am zweiten Sonntag - also am Hauptrenntag, an dem auch um den Großen Preis von Baden gelaufen wird. Das Rennen würde somit "vor der größten Zuschauerkulisse an den Renntagen" stattfinden. Mit der Übernahme dieses Rennpatronats möchte die Verwaltung laut Sitzungsunterlagen Baden Racing auf der Rennbahn Iffezheim unterstützen. Im Fall einer Zustimmung werde die Stadt "Premium-Partner" - es würden jährlich Kosten von rund 30 000 Euro für die Kurstadt anfallen.

Im März dieses Jahres hatte Jutta Hofmeister, Geschäftsführerin von Baden Racing, in der Sitzung des städtischen Hauptausschusses deutlich gemacht, dass sie sich über eine solche Unterstützung seitens der Kommune freuen würde. Sie hatte damals auch ausgeführt, dass nach einer aktuellen Wertschöpfungsanalyse Übernachtungs- und Tagesgäste sowie Einheimische an den Renntagen für einen Bruttoumsatz von rund 14 Millionen Euro im Jahr sorgen.

Die Verwaltung verweist in den Unterlagen darauf, dass das Frühjahrs-Meeting, die Große Woche sowie Sales & Racing fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt sind und jährlich Tausende Gäste nach Baden-Baden locken. Als "Premium-Partner" würden der Kurstadt zudem einige Werberechte zustehen - unter anderem in Form von Verlinkungen auf der Baden-Racing-Homepage, Werbebanden im Führring oder Flaggen an den Renntagen.