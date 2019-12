Ein Jahrhundert voller Höhen und Tiefen

Um dieses Buch zu erstellen, haben Kerstin und Dieter Zaum sowie Mathias Mink mit viel Herzblut monatelang in Archiven geforscht, historische Fotografien ausgekramt, alte Zeitungsberichte gesichtet und Zeitzeugen befragt. "Es hat sehr viel Spaß gemacht", betonte Kerstin Zaum.

Das handliche Buch in Hardcover ist bestens gelungen. Es erzählt auf 164 Seiten eindrucksvoll von einem Jahrhundert voller Höhen und Tiefen im örtlichen Fußballsport. Gegliedert ist die mit vielen Bildern versehene Chronologie in zehn Dekaden. Sie enthält unter anderem eine Fotografie von den "Helden" der ersten Stunde. Den Verantwortlichen ist es sogar gelungen, die Mitgliedskarte eines Fußballspielers aus dem Gründungsjahr ausfindig zu machen.

Auch Interviews mit Zeitzeugen kann man hier finden. Neben den historischen Bildern enthält das Buch Bilder der aktuellen Mannschaften, Jugendleiter, Schiedsrichter, der Vorstandschaft und der Verwaltung. Erstmals zu erwerben ist das Buch beim Sportfest am kommenden Wochenende.

Diese Veranstaltung steht ganz im Zeichen des Jubiläums. Sie wird am Freitag, 31. Mai, um 17.30 Uhr mit dem Fassanstich durch Ortsvorsteher Hans-Dieter Boos feierlich eröffnet. Hier wird jede Menge musikalische Unterhaltung geboten. Bei einem Elfmeterturnier werden 24 Hobbymannschaften ihren Sieger ermitteln. In der Festhalle in der Au sind ab 21 Uhr Oldies und Aktuelles aus Rock und Pop mit der Partyband "Black Forest Noise Makers" um Sammy Hoffman angesagt.

Am Samstag ab 20 Uhr ist bei "Rock it after 8" eine Bühnenshow mit einem Mix von Rock und Pop über Schlager bis hin zu aktuellen Hits zu hören.

Auch für den Nachwuchs ist einiges geboten. Am Samstag und Sonntag steht das Spielmobil der Arbeiterwohlfahrt (AWO) auf dem Sportplatz. Die Kinder können sich auf einer Hüpfburg austoben oder sich schminken lassen.

Bei einem Weißwurst-Frühstück unterhält der Musikverein Haueneberstein die Gäste. Auch ein Mittagstisch wird angeboten. Bei einer Tombola gibt es hochwertige Preise - zum Beispiel eine Ballonfahrt, ein I-Pad oder einen hochwertigen Grill - zu gewinnen.

Im Mittelpunkt steht jedoch das runde Leder. Am Samstag bestreiten mehrere G-Jugendmannschaften aus der Region ein Jugendturnier. Auf dem Programm steht auch ein E-Jugendspiel. Gespannt sein darf man auf das Spiel der Herren Kreisliga C 5: OSV Rastatt gegen Haueneberstein. Ebenfalls sehr spannend wird das Spiel der B 6.

Am Sonntagvormittag um 11 Uhr spielen die Damen der Bezirksliga. Fester Programmpunkt ist auch das Benefizspiel der FC Unitas gegen Hauenebersteiner Traditionsspieler zugunsten von Jonah Schmidt.

Beim Vereinsturnier gilt es mit dem Fußball auf eine große Dartscheibe zu zielen und beim Fußballgolf einen Parcours zu bewältigen.