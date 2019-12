Rekord: 210 Läuferinnen am Start

Sinzheim



Benefizlauf in Müllhofen Sinzheim (ar) - Über 100 Starter nahmen bei nasskaltem Wetter am Silvester-Benefizlauf im Sinzheimer Ortsteil Müllhofen teil. Gelaufen wurde über sechs oder zwölf Kilometer. Die Spendengelder gehen in diesem Jahr an drei Kinder,. die ihre Mutter verloren haben (Foto: Gangl) . » Weitersagen (ar) - Über 100 Starter nahmen bei nasskaltem Wetter am Silvester-Benefizlauf im Sinzheimer Ortsteil Müllhofen teil. Gelaufen wurde über sechs oder zwölf Kilometer. Die Spendengelder gehen in diesem Jahr an drei Kinder,. die ihre Mutter verloren haben (Foto: Gangl) . » - Mehr