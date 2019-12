72 Stunden für eine bessere Welt









In 72 Stunden die Welt ein Stückchen besser machen? Ja, das geht! Etwa 85 000 Teilnehmer aus Deutschland und 45 internationale Gruppen zeigten, wie. Denn mit ihrem sowohl sozialen als auch körperlichen Einsatz kam Bewegung in die dreitägige Aktion des BDKJ. Da wurden Gärten umgegraben, Holzplatten zersägt oder neue Orte für ein Miteinander gestaltet. Dabei hatten alle Gruppen von Donnerstag, 23. Mai, bis zum gestrigen Sonntag insgesamt 72 Stunden Zeit. Zeit, die sie in soziale, ökologische, interkulturelle oder gemeinnützige Aufgaben investierten.

Im Dekanat Baden-Baden waren 300 Kinder und Jugendliche in zwölf Gruppen eingeteilt, jede davon arbeitete an ihrem eigenen Projekt. In Sinzheim wurde zusammen mit Flüchtlingsfamilien gekocht, in Bühl bekam das Veronikaheim für Senioren ein neues Hochbeet - und direkt in der Kurstadt arbeiteten etwa 30 Jugendliche, die meisten Ministranten oder Vereinsmitglieder der Kolpingjugend, an der Umgestaltung des Spielplatzes der Kindertagesstätte der Caritas.

Startschuss war ein am Donnerstag um 17.07 Uhr an die Gruppe ausgehändigter Briefumschlag, in dem ihre Mission für die nächsten drei Tage erklärt wurde. Umgestaltungen seien geplant, das Dach solle erneuert werden - vor den Ehrenamtlichen standen eine Menge Aufgaben. "Als erstes haben wir den kompletten Spielplatz mit einem Bagger ausgehoben", erklärt Céline Holz, Helferin der gemeinnützigen Aktion. Dann folgte eine Umrandung für den Fallschutz der Kinder. Das Dach einer kleinen Holzhütte wurde neu gedeckt, außerdem wurden die bereits vorhandenen Spielgeräte neu gestrichen. Am Zaun, der den Spielplatz von einem dahinterliegendem Wohngebiet trennt, prangen gelbe und rote Blumen. "Die haben wir selbst gestaltet", so Holz. Mit fröhlichen Farben bemalt sollen die bunten Pflanzen als Sichtschutz dienen. Und auch "echte" Blumen hängen bereits direkt daneben. Diese wurden - wie der Großteil des benötigten Materials - gespendet.

Gearbeitet wurde auf der Baustelle ab etwa 6.30 Uhr am Morgen bis 22 Uhr am Abend. Besonders anstrengend sei der Teil mit der Wippe gewesen, die zu tief einbetoniert wurde. Aber auch diese Herausforderung meisterte die Gruppe gemeinsam. Zu guter Letzt wurden alle Holzoberflächen nochmal abgeschliffen.

Am gestrigen Sonntag um 17.07 Uhr endete das gemeinnützige Projekt der Beteiligten und somit auch die 72-Stunden-Aktion des BDKJ. Für die Kindertagesstätte der Caritas ist ein neu gestalteter Spielplatz entstanden. Den konnten sich die Kleinen mit ihren Eltern um 17.30 Uhr anschauen, als das Projekt von der jungen Gruppe übergeben wurde.